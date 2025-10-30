Isabel Blanco: “Trabajamos para generar oportunidades y para colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España”

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró hoy que el Gobierno autonómico “trabaja para generar oportunidades todos los días, para hacer más atractiva esta tierra para los jóvenes y para colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España, en todos los aspectos”.

“Ya lo somos en Educación, en políticas sociales, en dependencia y tenemos el compromiso de seguir trabajando para que así sea y para que esta tierra sea atractiva, tanto para las personas que están como para las personas que quieran venir a quedarse”, aseguró.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, antes de clausurar el congreso ‘Razones para quedarnos IV. La voz de los jóvenes, organizado por el diario La Opinión-El Correo de Zamora y en el que se debatió sobre estrategias para fijar población en Zamora y en Castilla y León, con especial hincapié en los jóvenes.

“Escuchar a los jóvenes, dar a los jóvenes razones para quedarse, para volver, para venir a Zamora. Yo siempre digo lo mismo: Castilla y León, Zamora es una tierra de oportunidades”, insistió.

La vicepresidenta introdujo un concepto “nuevo” y que “ya viene sonando”, concretamente, el de ‘nómada digital’. “Tenemos que aprovechar que, hoy día, se puede trabajar, prácticamente, desde cualquier sitio. Los jóvenes son, cada vez, más nómadas digitales. Pueden venir a nuestro mundo rural, trabajar en las grandes ciudades y entendemos que el futuro tiene que ir por ahí”, indicó.

“Aprovechar esa nueva tendencia, esa nueva línea que hay, poniendo a su disposición los medios y las oportunidades en este territorio”, añadió.

Blanco Llamas recordó que, el lunes, “volvíamos a convalidar” el proyecto de Presupuestos. “Más de 15.000 millones para el año que viene, en los que figuran partidas tan importantes como el BusCyL, la gratuidad del transporte interurbano que depende de la Junta de Castilla y León; el transporte metropolitano que depende de la Junta entre los diferentes pueblos, para facilitar la conectividad y que los jóvenes, en este caso, puedan moverse de manera gratuita”, destacó.

“Un incremento importante del presupuesto que se destina a vivienda. La semana pasada, el consejero anunciaba la nueva convocatoria de ayudas para el alquiler de vivienda, que pretende llegar a 23.000 familias. La última convocatoria fueron 21.000 de las el 30 por ciento eran familias jóvenes, con menos de 36 años”, apuntó.

Asimismo, hizo hincapié en las líneas de conciliación puestas en marcha por la Junta, como el Bono Nacimiento, el programa Conciliamos, “en el que han participado este año más de 25.000 menores”, la mitad de ellos, aproximadamente, en el mundo rural. “Ese es el compromiso que tenemos con nuestros jóvenes: seguir poniendo sobre la mesa distintas medidas, líneas de actuación y ayudas para que Castilla y León sea una tierra atractiva para esos nuevos nómadas digitales que hay, para que vengan a instalarse a Castilla y León y a Zamora”, concluyó.