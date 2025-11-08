Íscar reivindica a los alcaldes y reclama a Sánchez más recursos para las corporaciones locales

Los vallisoletanos del medio rural están de fiesta hoy en la localidad de Laguna de Duero, epicentro del Día de la Provincia de Valladolid que organiza la Diputación.

Una jornada cuyo acto institucional se ha llevado a cabo en la Casa de las Artes de este municipio del alfoz de Valladolid y al que han asistido medio millar de alcaldes y concejales de los 225 ayuntamientos y nueve pedanías de la provincia, además del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Una Gala presentada por el mago Miguel de Lucas donde se ha llevado a cabo un sentido homenaje a la difunta alcaldesa de Vega de Valdetronco, Lourdes Gómez, quien falleció hace tan solo un mes a los 80 años. La regidora permaneció en el cargo durante 22 años, desde 2003, bajo las siglas del Partido Popular.

El presidente de la institución provincial vallisoletana, Conrado Íscar, destacaba en su intervención el papel de los alcaldes y concejales para prestar servicios y ayudar a los vecinos. "Son fidelidad, cariño y tesón ante la adversidad", decía, mientras les animaba a continuar con su "inagotable labor" diaria.

"Siempre hay que estar ahí, en defensa de lo nuestro. ¡Siempre! Sin excepciones", afirmaba el también primer edil de Matapozuelos, para quien ser alcalde es pelear por la tierra donde nacieron sus antepasados.

Por otro lado, el presidente hacía hincapié en la labor social y económica que la Diputación de Valladolid durante el presente mandado, y especialmente la "fuerte inversión" realizaada en materia de vivienda, con un aumento del 219 por ciento de la partida destinada a las políticas de vivienda. “Hemos destinado 4,6 millones de euros a nuestro Plan de Vivienda y a esto también se le llama, luchar contra la despoblación”, destacaba.

También ponía en valor el trabajo que se realiza desde la institución en el área de los Servicios Sociales,y se refería a los 16 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio, que no tiene lista de espera. “Eso es trabajar por la dignidad de nuestra gente”, decía.

Financiación y competencias

Por otro lado, Íscar reivindicaba una financiación justa y equitativa para todos los ayuntamientos. “Necesitamos más recursos económicos y una norma legal que ampare las necesidades económicas de las corporaciones locales es la base de una prestación adecuada de servicios”, advertía, contundente.

Y tras avanzar que el presupuesto de la institución durante el año 2026 superará los 180 millones de euros, ponía en valor las bondades que tiene la provincia vallisoletana, sobre todo su riqueza patrimonial, cultural y social, pero también las costumbres y tradiciones y el más auténtico de sus tesoros; sus gentes.

"Valladolid es una tierra llena de oportunidades", afirmaba el presidente.

También recordaba las partidas destinadas al Plan de Empleo Local por parte de la Diputación de Valladolid, hasta los 3,6 millones de euros, ayudando a crear más de 600 puestos de trabajo.