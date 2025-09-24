José Antonio López Nevot y Mercedes Escolano López, ganadores de los Premios de Novela y Poesía Ciudad de Salamanca 2025

Los jurados de los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela correspondientes a 2025, reunidos hoy, designaron como ganadores de esta edición al escritor José Antonio López Nevot, vencedor del Premio de Novela con la obra ‘Leonor y los Virreyes’ y Mercedes Escolano López, acreedora del Premio de Poesía con el poemario ‘Sol y sombra’. La entrega de los premios y la publicación de las obras ganadoras tendrá lugar antes de que finalice el año 2025.

El Premio Ciudad de Salamanca de Novela, que se creó en 1998, este año llega a su XXIX edición y el jurado de este premio está presidido por Luis Alberto de Cuenca. Además, forman parte de él Emilio Pascual, José Antonio Cordón, Carmen Posadas, Celia Aramburu y Eduardo Riestra. Este premio está dotado con 15.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Ediciones del Viento.

De las 599 novelas recibidas este año la mayoría son de autores residentes en España (346) y el resto proceden de autores residentes en 30 países, entre los que destacan Argentina (94), Colombia (38), México (19), Venezuela (18), Estados Unidos o Chile (diez).

Respecto al Premio Ciudad de Salamanca de Poesía llega este año a su XXVIII edición y está dotado con 8.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Reino de Cordelia. El jurado está presidido por Antonio Colinas y forman parte de él Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto, Juan Antonio González Iglesias y Jesús Egido.

En esta edición se han presentado 868 poemarios procedentes de treinta países, entre los que destacan: España (517), Argentina (87), Colombia (58), México (34), Cuba (26), Chile (20), Perú (18), Venezuela (12) y Estados Unidos (diez).

Premio de Novela

El Premio Ciudad de Salamanca de Novela recayó en el escritor José Antonio López Nevot por la obra ‘Leonor y los Virreyes’. López Nevot es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Granada y presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada.

Ha simultaneado la docencia y la investigación con la creación literaria. Como escritor, ha publicado el poemario ‘Artífice de islas’ (Barcelona, 1980), dos colecciones de narraciones breves: ‘Templario y otros relatos’ (Archidona, 1997), y ‘No todos los versos tienen héroes’ (Granada, 2019), y la novela ‘El jardín del ginkgo’ (Barcelona, 2019).

La obra ‘Leonor y los Virreyes’ explora los entresijos del poder, la ambición, el papel de la mujer en contextos dominados por la política virreinal y las tensiones entre lo privado y lo público. Su valor reside en rescatar un pasado histórico con mirada contemporánea, aportando sensibilidad y perspectiva crítica hacia la construcción del poder y la identidad femenina.

La novela ha sido distinguida “por su poderosa recreación histórica y su original mirada literaria”. “Con un estilo cuidado y evocador, la obra rescata la voz de una protagonista femenina en un mundo dominado por el poder virreinal, ofreciendo una reflexión actual sobre género e identidad. Su equilibrio entre rigor documental y sensibilidad narrativa la convierte en una aportación sobresaliente a la novela histórica contemporánea”, afirmó el jurado.

Premio de Poesía

Por su parte, el Premio Ciudad de Salamanca de Poesía fue para Mercedes Escolano López por el poemario ‘Sol y sombra’.

Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz. Prosiguió estudios de Doctorado en la Universidad de Sevilla, y de Lengua y Cultura Portuguesa en la Universidad de Lisboa. De 1990 a 2024 ha impartido clases de Lengua y Literatura Castellana.

Ha publicado los libros de poesía: ‘Las bacantes’, ‘Felina calma y oleaje’, ‘Estelas’, ‘Malos tiempos’, ‘No amarás’, ‘Islas’, ‘Habitación de hotel’, ‘Placeres y mentiras’ y ‘Jardín salvaje’.