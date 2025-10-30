La Junta apuesta por "proyectos tecnológicos fortalezcan la cohesión territorial y la competitividad" de Castilla y León

La Junta de Castilla y León reafirmó su “compromiso con la cooperación interadministrativa y con el desarrollo de proyectos tecnológicos que fortalezcan la cohesión territorial y la competitividad digital en toda la Comunidad”.

El director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, participó en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización, organizado por la Xunta de Galicia, en el que se reunieron los principales responsables TIC de las comunidades autónomas para compartir estrategias y proyectos en materia de transformación digital.

En su intervención, Ibáñez destacó el modelo de la Junta de Castilla y León, basado en una “digitalización equilibrada del territorio, el impulso de los servicios públicos digitales y la mejora de la conectividad en el medio rural como ejes para garantizar una Administración más eficiente, cercana e inclusiva".

Durante la jornada se abordaron temas como los modelos de gobernanza y financiación estratégica de las TIC en la Administración Pública, el papel del factor humano en la digitalización o las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.