La Junta de Castilla y León impulsa la rehabilitación del Monasterio de Santa María la Real de Vileña

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado hoy las obras de rehabilitación del antiguo Monasterio de Santa María la Real de Vileña, situado en la carretera CL-628 en Villarcayo (Burgos).

La actuación, financiada por la Junta con 485.000 euros, permitirá habilitar la planta baja del edificio para su apertura como albergue en 2026, con 60 plazas iniciales.

Los trabajos incluyen la reforma integral del interior de la planta baja, la instalación de nuevas redes de electricidad, fontanería y climatización, la habilitación de cocina, comedor para un centenar de usuarios, salas de ocio, aseos comunes ubicados en la antigua capilla y tres dormitorios colectivos de 20 plazas cada uno. También se renovarán puertas y ventanas y se incorporará nuevo equipamiento y mobiliario.

El conjunto forma parte de un proyecto global de 780.000 euros, impulsado conjuntamente con el Ayuntamiento de Villarcayo y la Fundación Monasterio de Santa María de Rioseco, cuya segunda fase permitirá alcanzar el centenar de camas.

Compromiso con la rehabilitación patrimonial arquitectónica

La intervención en el Monasterio de Vileña se integra en la estrategia de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para reforzar la rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico construido, con efecto de generar nuevas capacidades de alojamiento en el medio rural y por ello de actividad económica y empleo en el medio rural.

Este compromiso se refleja en las actuaciones de rehabilitación urbana y arquitectónica realizadas por la Consejería. Un conjunto de inversiones de la Junta de Castilla y León que superan los 5,2 millones de euros en total.

Estas actuaciones abarcan intervenciones en edificios o lugares de valor arquitectónico, mejoras de accesibilidad, recuperación de inmuebles para nuevos usos sociales, culturales y turísticos. Algunos ejemplos destacados son la peatonalización de la avenida del Castillo, en Ponferrada, la adecuación del Castillo e Iglesia de San Miguel en Turégano, la rehabilitación de la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol en Osma (Soria), la reconstrucción de la cúpula de la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz en Valladolid, entre otras actuaciones.