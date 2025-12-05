La USAL identifica en un innovador estudio los patrones de sueño de la población adulta española

La Universidad de Salamanca (USAL) acaba de publicar en ‘BMJ Open’ un innovador estudio que ofrece relevante información para la comprensión de los patrones de sueño en la población adulta española y permite definir los posibles determinantes de calidad del sueño, “especialmente al abordar diferencias por sexo y factores psicosociales”, según explicó el profesor del Departamento de Enfermería y Fisioterapia y director del proyecto, José Ignacio Recio Rodríguez, a Comunicación USAL.

En un contexto donde los trastornos del sueño tienen gran impacto en la salud pública, el estudio multicéntrico, coordinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la USAL y desarrollado en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, “contribuye a perfilar estrategias más personalizadas de intervención basadas en la evidencia y su enfoque integral, que combina salud mental, hábitos de vida y factores sociodemográficos, refuerza su valor aplicado en el ámbito clínico y de salud pública”, subrayó.

Concretamente, el proyecto, desarrollado desde mayo de 2022 hasta abril de 2024, se ejecutó con el propósito de “identificar patrones diferenciados de sueño entre hombres y mujeres adultos en España y conocer cómo influyen factores como la edad, el nivel educativo, los hábitos de vida y la salud mental en la calidad del descanso”.

Precisamente, esta perspectiva poblacional y de salud pública es uno de los aspectos novedosos en este tipo de estudios. Es decir, “en lugar de centrarse en trastornos específicos, adopta un enfoque preventivo, orientado a la caracterización general de la calidad del sueño y sus determinantes”, destacó el director.

Para ello, el equipo investigador diseñó un estudio transversal con una muestra representativa de 500 personas de entre 25 y 65 años, residentes en Salamanca y Ávila, distribuidas equitativamente por sexo y edad. Cabe destacar que la muestra estratificada y representativa regionalmente, basada en registros de salud poblacionales, “aporta una robustez poco habitual en estudios de sueño, que suelen centrarse en muestras clínicas o de conveniencia”.

así, cada participante fue evaluado mediante actigrafía, que registró la actividad y los ciclos de sueño durante cinco días, y mediante el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI), un cuestionario estandarizado y validado que mide la percepción subjetiva del sueño.

Además de las medidas objetivas y subjetivas del descanso, los científicos también recopilaron datos sobre estilo de vida, como dieta, actividad física, consumo de alcohol y tabaco, salud mental, es decir, niveles de ansiedad y depresión, y condiciones clínicas de los participantes. La información recogida permitió realizar un análisis de clústeres, una técnica estadística que agrupa individuos con características similares, para identificar perfiles de sueño específicos por sexo.

En este sentido, una de las características innovadoras del trabajo es que “se trata de uno de los primeros estudios españoles en combinar simultáneamente actigrafía objetiva y evaluación subjetiva mediante el PSQI dentro de la misma muestra representativa, lo que fortalece la validez de los resultados”, señaló.

Hombres y mujeres

Asimismo, la aplicación de un análisis de conglomerados diferenciado por hombres y mujeres también es innovador en el contexto español y permite identificar perfiles de sueño concretos asociados a edad, educación y carga emocional, algo poco explorado previamente. Los resultados revelaron que el sueño en la población española es un fenómeno “altamente heterogéneo”. Se identificaron tres perfiles principales en cada sexo, con edad y nivel educativo como factores determinantes.

En los hombres, los mayores de 65 años con estudios universitarios y baja carga ansioso-depresiva mostraron la mejor eficiencia del sueño (91,8 por ciento) pese a dormir menos tiempo total. En contraste, los hombres jóvenes, en torno a 35 años, con niveles más altos de ansiedad y depresión presentaron una menor eficiencia y más despertares nocturnos.

Por su parte, entre las mujeres, las de 55 años con baja carga emocional presentaron los patrones de sueño más estables y eficientes, mientras que las más jóvenes, de 35 años, con mayor sintomatología ansioso-depresiva registraron peor calidad del sueño, más despertares y menor eficiencia. En ambos casos, las variables psicológicas mostraron un peso mayor que los factores de estilo de vida, subrayando la “estrecha relación” entre el bienestar emocional y el descanso nocturno.

Dieta, ejercicio y alcohol

El estudio también constató que una mayor adherencia a la dieta mediterránea y un consumo moderado de alcohol se asociaron con un mejor descanso, aunque su influencia fue secundaria respecto a la de la salud mental. Del mismo modo, el ejercicio físico mostró una relación variable, dependiendo de su intensidad y momento del día.

En conjunto, los hallazgos evidenciaron que “la calidad del sueño no puede entenderse de forma aislada, sino como el resultado de la interacción entre factores psicológicos, clínicos, sociales y conductuales, con diferencias significativas entre hombres y mujeres”, destacó Recio Rodríguez.

Así, la iniciativa de investigación liderada desde la USAL demuestra la necesidad de abordar el sueño desde una perspectiva personalizada, adaptando las intervenciones en salud pública según el perfil emocional, sociodemográfico y de hábitos de cada persona. Por consiguiente, la identificación de estos patrones diferenciados permite orientar estrategias preventivas y terapéuticas más eficaces, destinadas a mejorar el descanso y la salud general de la población.

Es decir, a diferencia de la mayoría de investigaciones previas realizadas en este campo, que se limitan a correlacionar variables individuales con la calidad del sueño, este nuevo trabajo y su clasificación por tipologías de sueño a partir de un enfoque de análisis multivariante permite reconocer subgrupos poblacionales con características propias. Esa segmentación “posibilita avanzar hacia intervenciones personalizadas en salud del sueño, un aspecto emergente y relevante en la epidemiología moderna”, concluyó el profesor.