Burgos enciende la Navidad

Burgos iluminó hoy la Navidad con el encendido oficial de su alumbrado, un acto que por tercer año consecutivo comenzó en Gamonal antes de extenderse al centro de la ciudad. Este año, el Ayuntamiento instaló 613 elementos de iluminación repartidos por distintos barrios, calles y plazas.

La alcaldesa Cristina Ayala explicó que el encendido desde Gamonal responde a la voluntad municipal de “simular que la luz de Navidad llega desde Gamonal hasta el centro”, reforzando el protagonismo de los barrios en estas fechas. Allí se colocó un árbol de 12 metros, similar al que años atrás presidía la Plaza Mayor, y un Belén instalado por Fundación Caja Círculo como novedad de esta edición, informa Ical.

El acto en Gamonal contó con la presencia de las reinas de las fiestas, concejales y grupos de danza, y mantuvo un carácter tradicional. Además, el barrio acoge una programación infantil que “replica” la que se desarrolla en el centro, con actividades pensadas para los más pequeños.

Tras el encendido inicial, la iluminación se activó en la Plaza Mayor, donde se encuentra el segundo gran árbol navideño de la ciudad. La decoración de este espacio, incluido el árbol y el “bosque navideño”, fue realizada nuevamente por Florabur. Durante el puente festivo, varias casetas instaladas en la plaza ofrecerán la venta de plantas y flores.

La programación navideña incluye un espectáculo de luz, sonido, danza y pasacalles desarrollado por Molécula Escénica y El Carromato, que recorrerá diferentes calles del centro. A ello se suma el mercado navideño, el mercadillo artesano del Paseo del Espolón y la programación infantil que se centralizará este año en Castilfalé, donde se organizarán actividades para niños y familias durante todas las fiestas.

Ayala confirmó que este año no se celebrará un espectáculo especial en la Catedral, al no haberse completado a tiempo el proceso de contratación, aunque subrayó que la ciudad contará con “una Navidad muy completa y tradicional”, con elementos pensados específicamente para el público infantil. En la Plaza Mayor se habilitará además el espacio destinado a las cartas a los Reyes Magos y al tradicional “álbum de recuerdos” una vez finalice el mercado floral del puente.

La alcaldesa destacó que Burgos espera atraer de nuevo a numerosos visitantes, como en años anteriores, y calificó la Navidad burgalesa como “una propuesta cuidada, de carácter tradicional y muy reconocible”. Los detalles sobre la Cabalgata de Reyes se presentarán en los próximos días.