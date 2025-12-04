Educación
La Junta concede ayudas a 117 estudiantes de FP que completaron sus prácticas en el extranjero
La Consejería de Educación publica en el Bocyl la resolución de la convocatoria de becas complementarias para alumnado de grado superior beneficiarios del programa Erasmus+ en el periodo 2024-2025
El Ejecutivo autonómico se ha fijado como objetivo para esta legislatura impulsar la internacionalización de los centros educativos de la Comunidad, situando así al sistema educativo de Castilla y León a la vanguardia mediante el apoyo a docentes y alumnos en intercambios escolares y experiencias formativas en otros países.
En este contexto, la Consejería de Educación publica en la mañana de este jueves 4 de diciembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la resolución de la convocatoria de ayudas complementarias Erasmus+ para Formación Profesional que ha beneficiado a 117 estudiantes de la Comunidad. Todos ellos son alumnos de segundo curso de cualquier ciclo formativo de FP de grado superior que habían obtenido una beca del programa Erasmus+. De esta forma, los estudiantes han realizado el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en otros países durante el curso 2024-2025. La cuantía total de estas ayudas asciende a 100.000 euros.
Los interesados han tenido que presentar, junto a la solicitud, el certificado que acredita la duración real del período de prácticas. El importe mensual de las ayudas es el resultado de dividir el crédito asignado a esta convocatoria entre el número total de meses de estancia de los beneficiarios, con un máximo de tres meses para cada uno de ellos.
