Medio Ambiente
‘Del pinar a la mesa’: jornadas gratuitas en La Parrilla (Valladolid) para descubrir el valor nutricional y gastronómico de las setas silvestres y cultivadas
El encuentro se celebrará el próximo domingo 14 de diciembre, y estará enfocada en los beneficios para la salud y la versatilidad en la cocina de este recurso natural
El equipo de Micocyl de Cesefor, en colaboración con el Ayuntamiento de La Parrilla, presenta una jornada gratuita dedicada al conocimiento y aprovechamiento de las setas silvestres y cultivadas. Este evento, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar en el salón cultural de La Parrilla (Valladolid) y está dirigido a todas las personas interesadas en la micología, la gastronomía y el cultivo doméstico de hongos. Enmarcada dentro del proyecto IMFOREST, que promueve el uso sostenible de los recursos forestales, la jornada ofrecerá diversas actividades durante la mañana.
A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.
A las 10:00 horas dará inicio la charla ‘Setas comestibles, su valor nutricional y medicinal’, impartida por Judith Furquet, inspectora micológica y asesora en alimentación. Los asistentes podrán conocer las principales variedades de setas comestibles, descubrir sus beneficios tanto culinarios como medicinales, y aprender recomendaciones básicas para su correcta identificación, manipulación y consumo seguro.
Ya a partir de las 11:00 horas, el chef y profesor de cocina Jonathan Garrote conducirá un taller gastronómico en el que se explorarán nuevas y creativas aplicaciones culinarias de las setas silvestres y otros productos del pinar. Además, se abordarán aspectos relacionados con la presentación de productos, seguridad alimentaria y el diseño de menús de temporada, especialmente enfocados en las próximas comidas navideñas.
La jornada concluirá con un taller agrícola familiar, abierto a adultos y niños, que se desarrollará de 12:30 a 14:00 horas. En esta actividad, Lorena Alonso Peralba, productora de setas y gerente de la empresa Ecoespora, guiará a los participantes en el cultivo casero de setas y explicará, de forma sencilla y práctica, el proceso de desarrollo de los hongos.
Estas actividades forman parte del compromiso del proyecto IMFOREST por fomentar la educación, la innovación y un uso responsable de la biodiversidad forestal.
IMFOREST y su apuesta por la innovación y la gestión sostenible
IMFOREST promueve la bioeconomía forestal, la transición ecológica y el reto demográfico mediante la innovación y gestión sostenible de los Productos Forestales No Madereros (PFNM), como la resina, el corcho, las plantas aromáticas y medicinales, el piñón, las setas, la trufa, la castaña y la miel.
Entre sus objetivos destacan la identificación del potencial productivo de estos bioproductos, el impulso de cadenas de valor sostenibles, la creación de empleo verde y la promoción de la igualdad de género en el medio rural.
Para llevar a cabo su propósito, IMFOREST cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
✕
Accede a tu cuenta para comentar