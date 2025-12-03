Castilla y León estrecha lazos con los empresarios argentinos

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, cerró la parte económica y comercial del viaje institucional a Argentina con una última reunión que tuvo lugar en Buenos Aires y que se desarrolló junto a empresarios locales ligados a la Comunidad. Se trata de la Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios —Acyle— de Argentina, una entidad integrada por emprendedores que tienen vinculación con Castilla y León.

Las Acyle son entidades impulsadas hace casi dos décadas por el Gobierno autonómico y funcionan en países cuyos lazos con Castilla y León y España son muy estrechos y donde la presencia de empresarios de la Comunidad es importante. Así sucede, por ejemplo, con las Acyle de México y Chile. En este encuentro, la vicepresidenta ha manifestado la importancia de continuar reforzando la vinculación económica —ya de por sí muy relevante— y de seguir extendiendo el talento de origen castellano y leonés por un país hermano como es Argentina.