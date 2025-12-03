Acceso

Castilla y León

Economía

Castilla y León estrecha lazos con los empresarios argentinos

La vicepresidenta Isabel Blanco mantiene un encuentro comercial con representantes de Buenos Aires

La vicepresidenta, Isabel Blanco, mantiene un encuentro con empresarios argentinos
La vicepresidenta, Isabel Blanco, mantiene un encuentro con empresarios argentinosJcylJcyl
Valladolid Creada:
Última actualización:

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, cerró la parte económica y comercial del viaje institucional a Argentina con una última reunión que tuvo lugar en Buenos Aires y que se desarrolló junto a empresarios locales ligados a la Comunidad. Se trata de la Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios —Acyle— de Argentina, una entidad integrada por emprendedores que tienen vinculación con Castilla y León.

Las Acyle son entidades impulsadas hace casi dos décadas por el Gobierno autonómico y funcionan en países cuyos lazos con Castilla y León y España son muy estrechos y donde la presencia de empresarios de la Comunidad es importante. Así sucede, por ejemplo, con las Acyle de México y Chile. En este encuentro, la vicepresidenta ha manifestado la importancia de continuar reforzando la vinculación económica —ya de por sí muy relevante— y de seguir extendiendo el talento de origen castellano y leonés por un país hermano como es Argentina.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas