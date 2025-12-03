El acusado de matar a su padre en La Sota de Valderrueda (León) asegura ser “el causante” y echa la culpa a “la ingesta de alcohol”

“Soy consciente del fallecimiento de mi padre y de que soy el culpable, pero la situación se produjo por una ingesta de alcohol que se fue de las manos completamente”, aseguró hoy Miguel Ángel B.P., el hombre acusado de matar a su padre en la localidad leonesa de La Sota de Valderrueda el 29 de diciembre de 2023, cuando también agredió a su hermano.

Así lo apuntó en la Audiencia Provincial de León, donde desde ayer se celebra el juicio mediante el que un jurado popular deberá decidir si Miguel Ángel B.P. es o no culpable de los delitos de asesinato y lesiones leves por, presuntamente, haber matado a su padre y haber agredido a su hermano.

Durante su declaración a todas las partes, el acusado quiso dejar claro que “dado el estado alcohol que llevaba encima podría haber dicho cualquier tipo de estupidez sin sentido”. “Por los hechos que cometí, está a la vista que no era consciente de lo que decía o de lo que hacía”, añadió, al tiempo que interpeló directamente al fiscal y le trasladó que “si usted se hubiera acercado a mí también le habría agredido”.

Sobre el día de los hechos, Miguel Ángel B.P. relató que ese día salió a tomar algo a mediodía con su hermano, sin llegar a comer nada en todo el día, hasta el punto de que él “no sabía ni con quien estaba”, al igual que no recuerda “detalles de cómo llegó a casa”, ya que por el camino tuvo un accidente de tráfico “grave” ante el que no se explica ni cómo llegó a casa.

Su propio hermano afirmó ayer que, durante el tiempo en que estuvieron tomando algo, Miguel Ángel le dijo, refiriéndose a su padre, que “ya era hora de dejar paso a las nuevas generaciones”. Al respecto, quiso puntualizar que “si quiera haber acabado con la vida de mi padre como se pretende dar a entender, habría cogido un arma o un cuchillo y le habría matado”.

Tampoco recuerda, debido a las “lagunas mentales”, que asegura tener por la ingesta alcohólica, ver a su hermano en la cocina intentando detener la agresión, pero sí estar en la cocina con su padre “golpeándole”.

Presunto parricidio

Los hechos que se juzgan durante esta semana en la Audiencia Provincial de León tuvieron lugar pasadas las 21 horas del día 29 de diciembre de 2023, cuando, según el escrito de calificaciones previas del Ministerio Fiscal, Miguel Ángel B.P., tras haber estado toda la tarde “tomando unos vinos con su hermano”, acudió al domicilio familiar, situado en la localidad leonesa de La Sota de Valderrueda.

Una vez allí, el acusado inició una discusión con su padre, de 77 años, “de manera súbita y sin posibilidad de defensa”, en el transcurso de la cual lo tiró al suelo y, una vez allí, “le dio patadas en el cuerpo y la cabeza para acabar con su vida”. Además, el hermano, que trató de separarle de su padre, “también recibió golpes”.

Tanto el padre como el hermano del acusado fueron atendidos por los servicios de emergencia del Sacyl y trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León, donde el progenitor permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que falleció en la madrugada del 3 de enero de 2024. Miguel Ángel B.P. fue detenido en el lugar de los hechos e ingresó en prisión tres días después, donde permanece hasta la fecha de forma preventiva.

Prisión permanente revisable

Por los hechos anteriormente descritos y ante la confesión del acusado, el Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba una pena de 19 años de prisión por un delito de asesinato y otro leve de lesiones, se adhirió a la petición de la acusación particular y solicitó “interesar” la pena de prisión permanente revisable, debido a que la víctima era una persona “especialmente vulnerable” con problemas serios de movilidad y respiración.

Por su parte, la defensa del acusado afirmó ya ayer que su defendido “está dispuesto a asumir un delito de homicidio y otro leve de lesiones”, por los que aceptaría diez años de prisión. Además, aludió como atenuante a la previa ingesta de alcohol, de forma que se encontraba en “un estado de alteración psíquica”, así como a la no aplicación del agravante de parentesco, ya que “en el contexto en el que se produjo el accidente, no podía tener noción con quién estaba discutiendo y que el enfrentamiento fuera con su padre”.