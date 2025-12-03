Presidencia destina durante este mandato 21 millones de euros al Bierzo

La Consejería de Presidencia, dirigida por Luis Miguel González Gago, ha destinado en este mandato 21 millones de euros al Bierzo para la mejora de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, mancomunidades y Consejo Comarcal del Bierzo a sus vecinos.

Es el balance ofrecido hoy por González Gago durante su participación en la inauguración de la nueva glorieta de acceso a la localidad de Toral de Merayo, en el municipio de Ponferrada, en la que la Junta hizo una inversión de 150.000 euros, de los más de 190.000 que ha constado la infraestructura.

“Esto no deja de ser una muestra más de lo que es la voluntad del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de participar en la mejora de los servicios públicos locales”, señaló el consejero quien, a continuación, detalló todas las partidas que han llegado a la comarca desde 2022.

“Han recibido 21 millones de euros, lo que supone un incremento del siete por ciento respecto al anterior mandato”, explicó. Concretamente al municipio de Ponferrada, “la principal ciudad que da vida a toda la comarca”, llegaron 3,6 millones de euros. “Estos grandes ayuntamientos dedican el dinero a infraestructuras como calles, arreglo de plazas, también en lo que se refiere a potabilización y arreglo de tuberías de agua o inmuebles municipales”, detalló González Gago.

El resto de los 37 municipios de la comarca han recibido 5,2 millones de euros. “A diferencia de Ponferrada, en ellos se dedican a garantizar los servicios públicos básicos y esenciales de los vecinos del mundo rural. Se han arreglado calles, plazas, parques y jardines, además de la iluminación”, continuó.

En cuanto al Consejo Comarcal del Bierzo, el consejero explicó que su consejería ha destinado 10,5 millones de euros para la institución, que sirven para financiar la asistencia y asesoramiento a municipios, a conservación del medio natural, el turismo, la atención a drogodependientes y a menores.

Por último las mancomunidades de municipios se han beneficiado de 1,7 millones de euros que han supuesto 21 proyectos, con la compra de cinco camiones de recogida de residuos, otros cinco de diversa naturaleza, dos retroexcavadoras, una barredora, contenedores o equipamientos.

“En esta voluntad de mejorar los servicios públicos las corporaciones locales y, específicamente las del Bierzo, siempre van a contar con el apoyo del Gobierno regional y si bien en el proyecto de presupuestos teníamos contemplado un incremento de fondos del 15 por ciento para el conjunto delas corporaciones locales, aunque no se haya podido materializar, hay un compromiso del presidente de abordar todos los proyectos inmediatamente. Cuando pasemos las elecciones autonómicas y, nuevamente, desde un Gobierno del PP, se abordarán las mismas”, concluyó.

Por su parte el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, volvió a agradecer la implicación de la Junta con el municipio y se felicitó por haber sacado adelante, en tan solo dos años, el proyecto de esta rotonda tan demandada por los vecinos de Flores del Sil y Toral de Merayo.

“Una vez más este equipo de gobierno hace posible lo que para otros era imposible”, dijo. “Cuando se tiene voluntad política, cuando se trabaja y se tiene capacidad de gestión, se hace posible lo imposible. Lo demás es eslogan, a la pancartita y a las redes sociales, y nosotros a trabajar y a dar soluciones”, añadió.

El regidor recordó que más allá de los 192.000 euros que ha supuesto la construcción de la glorieta, fue necesario, previamente, negociar con Unión Fenosa el traslado de un transformador, que supuso un desembolso de 90.000 euros, además de firmar un convenio con propietarios para la cesión de terrenos y otro con Somacyl para la iluminación.