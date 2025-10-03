La Junta impulsa la tramitación online de la Tarjeta Buscyl con nuevos talleres formativos del programa CyL Digital

La Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por la digitalización de los servicios públicos con el lanzamiento de talleres formativos para solicitar la Tarjeta de Transporte Buscyl por Internet, una medida que busca agilizar los trámites y fomentar el uso de la vía online frente al formato en papel.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado esta iniciativa en el Espacio CyL Digital de Valladolid. “La Tarjeta Buscyl es el instrumento que permite a todos los castellanos y leoneses empadronados viajar gratis en el transporte público interurbano de la Comunidad, y queremos que solicitarla sea cada vez más sencillo y accesible para todos”, ha explicado.

Durante la visita, Sanz Merino ha remarcado que “estamos hablando de un derecho que garantiza la igualdad de oportunidades, porque con la Tarjeta Buscyl ningún ciudadano de Castilla y León tiene que renunciar a desplazarse por motivos económicos”. Además, ha insistido en que potenciar la solicitud online “nos permite reducir tiempos de tramitación, eliminar barreras burocráticas y avanzar hacia una Administración más ágil y moderna”. “Con esta medida, no solo facilitamos el acceso al transporte público, sino que damos un paso adelante en la capacitación digital de los ciudadanos, lo que repercute en su autonomía y en una mejor relación con la Administración”, ha agregado el consejero.

Talleres prácticos en los Espacios CyL Digital

Los talleres, gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía, comenzarán el próximo 15 de octubre y se impartirán de forma permanente en los nueve Espacios CyL Digital de las capitales de provincia. La programación tendrá carácter quincenal, si bien la frecuencia podrá ampliarse en función de la demanda real.

Se trata de sesiones eminentemente prácticas, dirigidas a aquellas personas que carecen de competencias digitales suficientes o necesitan apoyo para manejar la tecnología. Durante los talleres, los participantes aprenden a solicitar por sí mismos la Tarjeta Buscyl a través de Internet y adquieren habilidades digitales útiles para otros trámites, como el escaneo y digitalización de documentos, el uso del correo electrónico, las notificaciones electrónicas o la ciberseguridad.

Además, se les muestra cómo utilizar el código QR de la tarjeta digital Buscyl, disponible en dispositivos móviles.

Ya están publicados en la web los primeros talleres de Buscyl (uno por provincia), disponibles en el siguiente enlace: https://cyldigital.es/formacion/formacion-presencial?title=buscyl .

Inscripciones y otras actuaciones

Además de los talleres permanentes, la Junta incluirá contenidos sobre Buscyl en otras actividades formativas de CyL Digital:

En los Demo Days de noviembre, dedicados a 'Cómo comprar online de forma segura'.

-En los cursos sobre gestiones online con la administración pública, acercando esta formación también a los municipios del medio rural.

-De forma complementaria, se está trabajando en la validación de materiales didácticos y en la elaboración de un apartado de preguntas frecuentes para facilitar la resolución de dudas de los ciudadanos.

Para participar, será imprescindible inscribirse previamente. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de CyL Digital ( www.cyldigital.es ), en el teléfono gratuito 900 909 752 o mediante WhatsApp en el mismo número.

Por otro lado, la Junta recalca que el resto de canales de tramitación de la Tarjeta Buscyl —presencial y telefónico (012)— siguen totalmente vigentes, de manera que cada usuario pueda elegir la vía que mejor se adapte a sus necesidades.