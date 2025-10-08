La Junta llevará a las Cortes unos "buenos" Presupuestos para Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ha asegurado en las Cortes que la Junta llevará al Parlamento autonómico unos “buenos presupuestos” para 2026 y que espera contar con el apoyo de Vox.

"Queremos presentar el proyecto de las grandes cifras de la comunidad para el año que viene, no como un mero trámite, sino como una oportunidad de abrir un debate para lograr un buen presupuesto", decía en sede parlamentaria una pregunta del procurador de Vox, Carlos Menéndez, sobre si la Junta tiene “credibilidad para cumplir su anuncio de registro de los presupuestos de 2026.

Al respecto, explicaba que su objetivo será garantizar unos servicios públicos de calidad, avanzar en el crecimiento económico y en su compromiso con el medio rural.

El portavoz de la Junta destacaba las ventajas de las cuentas que elaboran, ya que incluirán algunas de las medidas acordadas en el debate sobre el estado de la Comunidad, como la primara anualidad de Buscyl, el impuso al transporte sanitario de urgencias aéreo en todas las provincias y las medidas de conciliación de jóvenes de más de tres años. Aseveró que las previsiones macroeconómicas están avaladas por la Airef, y el Banco de España ha certificado que la Comunidad ha bajado su deuda al 18,8 por ciento, frente al 21 por ciento de la media; y la agencia Moody`s ha levado la calificación financiera de la Comunidad a nivel de España, por su “adecuada gestión presupuestaria”.

También defendía la voluntad de diálogo del PP para pactar dichas Cuentas tras recordar que aunque el PP es el partido más votado y el que ganó elecciones, no puede aprobar los presupuestos por si solos.