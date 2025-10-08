Sen saca pecho de las inversiones en regadíos del Gobierno en Castilla y León: "La que más de España"

Castilla y León avanza en la modernización de sus regadíos con una inversión de más de 1.100 millones en cinco años por parte del Gobierno de España para obras ya realizadas o en fase de ejecución, según datos ofrecidos este miércoles por el delegado en la comunidad autónoma, Nicanor Sen.

"Esta cifra despeja cualquier duda sobre el compromiso del Gobierno de España con la agricultura de Castilla y León", aseguraba el representante del Gobierno del Reino de España, en declaracione srecogidas por Efe, quien afirmaba que esta comunidad es en la que más ha invertido el Ejecutivo de Sánchez en la modernización de regadíos durante estos últimos cinco años.

Son sesenta y nueve proyectos ya realizados valorados en 628 millones de euros que beneficiarán a más de 45.300 regantes de 35 comunidades con una suma total de 115.700 hectáreas beneficiadas.

Además, ha habido una veintena de actuaciones por 481 millones, programadas desde 2021 en diversas fases de realización que afectan principalmente a varias comunidades de regantes en las provincias de León, Valladolid y Palencia.

La fijación de población rural, la reducción de la huella del carbono, el menor arrastre de nutrientes o la disminución del impacto sobre el cambio climático, son algunas de las ventajas de estas inversiones según el delegado del Gobierno, quien ha puesto en valor también la creación de empleo derivada de estos proyectos así como la competitividad y productividad de los cultivos de regadío. "El resultado de todo es una mejor gestión del agua y su ahorro mediante sistemas de telecontrol que ajusta el caudal a las necesidades reales de los agricultores", finalizaba Sen.