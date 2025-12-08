León cumple con su tradición secular en la solemnidad de la Inmaculada

León cumplió un año más con la tradición secular de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, por la que el corregimiento municipal se desplazó en procesión desde la sede consistorial de San Marcelo hasta el convento de la Purísima Concepción de las Reverendas Madres Concepcionistas para asistir a la eucaristía en la iglesia de su monasterio antes de saludar a las religiosas, a las que tiene por costumbre entregar un donativo. dando cumplimiento a una tradición que celebra de forma ininterrumpida desde 1656 y que únicamente fue modificada -no cancelada- en el año 2020, por las restricciones de la pandemia.

Después de la misa, los asistentes se dirigieron hasta la Plaza Mayor para tomar parte en el tradicional rezo y canto de la Salve frente a la hornacina del arco de Escalerillas conducido por el cronista oficial de la ciudad, Máximo Cayón.

La costumbre comenzó cuando el corregidor y los regidores acudieron al convento, titular en la ciudad de la Virgen Purísima. Desde ese año, el Consistorio nunca dejó de rendir tributo en el Voto a la Inmaculada Concepción desde el acuerdo firmado en el libro de actas municipales que se conserva en el Archivo Histórico Municipal y que está datado en el 24 de octubre de 1657. El cenobio, como explica el cronista oficial de León, se había fundado prácticamente un siglo y medio antes, en 1516, por Leonor de Quiñones, hija de Los Conde de Luna.