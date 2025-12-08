El Sepeis de Ponferrada interviene en el incendio de un vehículo microhíbrido y lo refrigera para evitar reigniciones en la batería

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada intervino en la madrugada de este lunes en el incendio declarado en un vehículo microhíbrido que comenzó a arder cuando estaba estacionado en la avenida de Pontevedra. Las labores de extinción resultaron especialmente complejas debido a las continuas reigniciones, la presencia de un derrame de gasolina y la posible afectación de las baterías, por lo que los trabajos se prolongaron durante más de una hora.

El turismo fue trasladado a las instalaciones del Servicio de Bomberos, donde permanecerá al menos 48 horas en una balsa de agua generada mediante una lona para evitar reigniciones en la batería. Cabe destacar que es la primera vez que el Speis de Ponferrada interviene en un incendio con posible afectación de las baterías de un vehículo de este tipo.

Por otro lado, sobre las 7.44 horas una dotación de bomberos se desplazó a la localidad de Sésamo, en el municipio de Vega, a causa del incendio de unas 200 pacas de paja, que presentaba riesgo de propagación a una nave. El fuego pudo ser controlado con rapidez, pero resultaron afectados diversos elementos auxiliares de labranza, entre ellos, una segadora. Las tareas de refrigeración se mantuvieron durante horas con el apoyo de un tractor del propietario y de una autobomba del Área de Medio Ambiente, encargada del abastecimiento de agua.