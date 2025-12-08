Tres accidentes en hora y media en 7 kilómetros de la A-62, en Tordesillas (Valladolid)

Tres accidentes por colisión se han sucedido entre las cinco de la tarde y las seis y veinte de este lunes, 8 de diciembre, en un tramo de siete kilómetros la A-62, en Tordesillas, sentido Valladolid, sin heridos salvo uno de ellos en el que se ha solicitado asistencia para un joven de 21 años.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha detallado que cuatro minutos antes de las cinco se ha producido una colisión de dos turismos, sin heridos, en el kilómetro 143; a las 17.38 otra colisión también de dos turismos y sin heridos, en el kilómetro 145.

Y a las seis y veinte se ha registrado otra colisión de dos turismos y una furgoneta, sin heridos, en el kilómetro 150, para el que la Guardia Civil ha solicitado posteriormente asistencia para un joven de 21 años, consciente con dolor de pecho y cuello.

Y una niña de 22 meses ha resultado herida leve y trasladada en ambulancia al hospital de Burgos tras colisionar esta tarde por alcance un camión y un turismo en la A-1, a las afueras de la capital burgalesa.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha informado de que el accidente se ha producido en torno a las cuatro y cuarto en sentido País Vasco. Los alertantes han pedido asistencia para dos adultos y un bebé en el turismo, las tres personas conscientes, en principio heridas leves.

Emergencias sanitarias envió al lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente atendieron a la niña de 22 meses, trasladada en la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Burgos.