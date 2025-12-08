San Andrés del Rabanedo (León) pedalea a favor de la investigación de la ELA

San Andrés del Rabanedo (León) celebró hoy la primera marcha ciclista popular a favor de la investigación de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una iniciativa solidaria impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Villabalter Haga como Haga, que contó con medio centenar de inscritos de todas las edades.

La actividad, concebida como un evento familiar y accesible, consistió en una ruta sencilla de siete kilómetros por el municipio, en la que los participantes quisieron mostrar su apoyo a la lucha contra esta enfermedad. Esta marcha se enmarca dentro del acuerdo plenario por el cual el centro de ocio de Trobajo fue rebautizado con el nombre de Urbano González, en homenaje a su trayectoria y vinculación con la localidad.

El Ayuntamiento recuerda que en el centro deportivo (piscinas de Trobajo) se ha habilitado un cajón monedero como punto permanente de donaciones, donde cualquier persona puede colaborar de forma directa con la investigación de esta enfermedad.