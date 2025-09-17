Literatura y gastronomía maridan en la quinta edición del certamen Blacklladolid

La quinta edición de Blacklladolid, que se celebra hasta el domingo en el castillo de Fuensaldaña (Valladolid), ofrece en esta ocasión un maridaje entre literatura y gastronomía. Además, Luz Gabás, Santiago Posteguillo y Fernando Aramburu presentarán sus

últimas novelas durante este certamen.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y los escritores César Pérez Gellida y Dolores Redondo, inauguraron hoy este certamen en un primer acto que se celebró en el hemiciclo del castillo de Fuensaldaña.

Asimismo, para esta quinta edición estarán presentes, como jóvenes creadores, dos chefs vallisoletanos: el conocido Javier Peña y la mediática, Anaí Meléndez. En el campo del debate sobre cuestiones de salud y nutrición, Mikel López Iturriaga, ‘el Comidista’ y el científico J.M. Mulet, aportarán sus experiencias como escritores y divulgadores.

En cuanto a los escritores presentes, está previsto que acudan cuatro premios Planeta y dos premios Nadal. Se trata de los conocidos escritores que firman bajo el pseudónimo de Carmen Mola, Luz Gabás, Santiago Posteguillo, Fernando Aramburu, Mikel Santiago (con su reciente éxito televisivo), Leonardo Padura, Carlos Zanón y Manuel Vilas. Todos ellos charlarán sobre sus carreras, sus vivencias y sus libros con la conocida periodista Raquel Martos.

Además, tres de ellos, además, presentarán en Blacklladolid sus últimas novelas. Luz Gabás dará un adelanto de ‘Corazón de oro’. Fernando Aramburu reflexionará sobre ‘Hombre caído’ y Santiago Posteguillo desvelará las claves de ‘Los tres mundos’, el tercer volumen de la trilogía de Julio César que saldrá a la venta el mes que viene.