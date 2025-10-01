Ni Madrid ni Barcelona, esta es la ciudad donde más ha subido el precio del alquiler en el último año

El mercado inmobiliario continúa al alza. Con unos precios disparatados y que hace muy difícil no solo el hecho de comprar una vivienda sino de alquilarla. Y es que el último informe publicado por Idealista señala que en el último año el precio del alquiler se ha disparado un 10,9 por ciento más en España.

Más Noticias Economía Esta es la capital más barata para comprar una vivienda y para vivir de España

Y aunque parece mentira, no son Madrid ni Barcelona donde más se ha encarecido, ya que el aumento ha sido del 11,2 y del 6,9 por ciento respectivamente. Y es que la capital que ha visto crecer más el precio del alquiler en el último año ha sido Segovia, al alcanzar el 19,9 por ciento.

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha experimentado un incremento del 8,9 por ciento durante el último año hasta alcanzar los 8,9 euros mensuales por metro cuadrado, un dato supone un descenso trimestral del 1,6% y del 1% con respecto al mes anterior.

Todas las provincias de la región registran precios superiores a los que tenían hace un año con la excepción de Soria (-2%). La mayor subida se ha producido en Segovia donde las rentas han crecido un 18,7%, seguida por la subida de Zamora (17,7%), Palencia (13,7%), Valladolid y León (11,6%). Los menores incrementos en la región se dieron en Salamanca (5,1%), Ávila (10,3%) y Burgos (10,4%).

Zamora continúa siendo la provincia más económica de la región al situar sus precios en 7,5 euros por metro cuadrado. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Segovia, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 10,7 euros mensuales. Valladolid (9 euros/m2) y Palencia (7,8 euros/m2) establecen sus récords históricos del precio del alquiler en el mes de septiembre.

Capitales de provincia

La tendencia del alquiler en las capitales de Castilla y León es totalmente alcista. La mayor subida interanual se produce en la ciudad de Segovia, donde los caseros piden un 19,9 por ciento más por sus viviendas que hace un año, seguida por Zamora (17,7%), León (12,7%), Palencia (11,9%), Valladolid (11,1%), Burgos (10,5%) y Ávila (9,1%). Por debajo del incremento medio de la región (8,9%) se encuentran Soria (2,3%) y Salamanca (5%).

Segovia se mantiene como la capital de Castilla y León con los precios más elevados: 12 euros por metro cuadrado, seguida de Burgos (9,9 euros/m2) y Salamanca (9,7 euros/m2). Zamora, en cambio, es la más económica con 7,9 euros/m2, seguida por Palencia (8,2 euros/m2).