Mañueco aborda con el nuevo CEO de Renault los planes de la multinacional para Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido hoy en la sede de la Presidencia con el CEO de Renault Group, François Provost, y con el presidente director general de Renault Group España, Josep María Recasens, para analizar la situación del sector del automóvil y los proyectos futuros de la compañía en España para sus plantas de Palencia y Valladolid.

En el encuentro han participado también el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, y el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.