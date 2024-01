Mañueco advierte a Sánchez que preside un Gobierno "inútil e inservible" para los españoles

Este martes se está celebrando en la sede del PP nacional en la calle Génova de Madrid el Comité Ejecutivo Nacional del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo, el primer cónclave de los populares en este nuevo año tras la Navidad.

Un encuentro que llega en vísperas de la votación prevista para este miércoles en el Congreso de los Diputados de tres importantes decretos ley o leyes ómnibus con medidas importantes frente a la crisis, como la prórroga de las ayudas al transporte y del IVA reducido de la luz o en el ámbito de la Justicia, como el acceso digital de los ciudadanos a su expediente en los tribunales, medidas para agilizar los procedimientos judiciales, que son imprescindibles para desbloquear el nuevo paquete de fondos europeos de 10.000 millones de euros.

Medidas que Sánchez quiere sacar adelante pero que, de momento, no cuenta con los apoyos suficientes para ello, en función de lo que han dicho hasta ahora algunos de sus socios de Gobierno, como Podemos o Junts, que están apretando la soga a este Gobierno reclamando nuevas cesiones, como que se multe a las empresas que se han ido de Cataluña en los últimos años, para poder dar el visto bueno a estos decretos ley que impulsa el Gobierno, que también ha visto como el PP también rechaza salir al rescate de Sánchez salvo que acepte sus condiciones, entre las que se encuentra que el PSOE cambie de socios.

Lo decía esta mañana antes de entrar en el cónclave del PP el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Sánchez ha elegido su camino y a sus socios; fue él quien decidió levantar muros y quien decidió hablar de buenos y malos españoles; y es él quien debe explicar su debilidad a los españoles y no el PP, además de que es Sánchez también quien debe elegir "algo distinto" que hasta ahora si no quiere que la legislatura sea un suplicio.

El líder popular insistía en que Sánchez preside un Gobierno que está "maniatado" y en "clara debilidad" porque es "incapaz" de sacar adelante los tres decretos, y que por ello se trata de un Gobierno "inútil e inservible" para los españoles.

Cortinas de humo

Por otro lado, el presidente de la Junta se refería a la polémica de las mascarillas y a la decisión del Gobierno de España de "imponer" su obligatoriedad en hospitales y centros de salud sin dialogar con las Comunidades Autónomas y después de que la mayoría de los territorios, salvo Cataluña, trasladaran durante el Consejo Interterritorial de Salud de ayer lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que apuestan por recomendar su uso y no por obligar.

En este sentido, Mañueco se preguntaba por qué la ministra de Más Madrid no adoptó la medida con carácter preventivo a partir del 20 de noviembre, cuando asumió el cargo, y haya perdido todo este tiempo sin hacer nada cuando las Comunidades Autónomas, como es el caso de Castilla y León, ya en esa fecha empezaron a recomendar el uso de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios.

"Es una muestra más de su incompetencia para tapar las vergüenzas y la debilidad del Gobierno, pero también una nueva cortina de humo para no desvelar su falta de planificación”, denunciaba el jefe del Ejecutivo regional.

Y es que, para Fernández Mañueco, el principal problema de la sanidad pública es el déficit de profesionales, pero la ministra, en su opinión, en vez de abordar esa situación “está más preocupada de lanzar cortinas de humo par tapar su propia incapacidad y falta de planificación”, insistía, al tiempo que decía no entender por qué se obliga al uso de la mascarilla en los servicios sanitarios y no en los centros residenciales con personas vulnerables y mayores con algún tipo de enfermedad. Algo que, para el presidente de la Junta, sería “recomendable” también en esto smomentos.