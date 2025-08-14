Mañueco: "Todos juntos y unidos saldremos adelante una vez más"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que el problema de la lucha contra el fuego de estos días no es la falta de operativos sino de las circunstancias meteorológicas que no dan tregua y están asolando a Castilla y León, pero también al 80 por ciento de España, a Portugal y hace unos días a Francia.

Durante una entrevista a el informativo de Castilla y León Televisión, Mañueco explicaba que todos los incendios están teniendo una pauta de comportamiento similar: por la noche la evolución es favorable, por la mañana, a primera hora es positiva, y a medida que avanza la mañana se empiezan a revolver; y por la tarde, con el viento, "se alteran muchísimo".

"Esta mañana -proseguía- me dieron noticias positivas, estábamos mucho mejor que ayer por la mañana; ahora se han alterado, pero estamos mejor que ayer a estas horas”.

También consideraba oportuna la petición del Gobierno central de refuerzos y ayuda a la Unión europea para controlar la situación, si bien lamentaba que “va con retraso”, y aplaudía el apoyo del ejército español a través de la Unidad Militar de Emergencias.

Sobre el uso de las catástrofes como arma arrojadiza, Fernández Mañueco apuntaba que ha solicitado en numerosas ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se debería sacar emergencias, incendios y catástrofes de la política partidaria de lucha electoral.

“Sé que las próximas elecciones en Castilla y León están cerca y que hay quien está pensando en eso, pero pido a toda la ciudadanía que no caiga en las provocaciones ni entre en el juego que hacen determinados miembros del Gobierno de Sánchez, como Puente, Bolaños o Marlaska”, afirmaba.

Tras trasladar el pésame a los familiares de los dos fallecidos, su “cariño y solidaridad” a los heridos graves y a cuantos han visto su vida y bienes alterados, adelantaba que su Gobierno estará con ellos y no les dejará tirados.

"Vamos a cumplir para reconstruir y recomponer todo a su estado original”, prometía, al tiempo que lanzaba un mensaje de esperanza: "Todos juntos y unidos saldremos adelante como tantas otras veces".

En este sentido, aseguraba que la Junta hará un esfuerzo de recuperación para reconstruir cuanto esté caído, reponer los animales y reforestar la masa forestal que sea necesaria”.

"El próximo jueves empezaremos a tomar medidas con el compromiso de que lo antes posible, en los próximos meses, Las Médulas no solo recupere el esplendor que tenía, sino que seamos capaces de mejorarlo”, afirmaba el presidente, mientras ponía como ejemplo a la catedral parisina de Notre Dame, que tras quemarse “luce ahora en todo su esplendor”: “Ese es nuestro objetivo, que un símbolo del Bierzo, de León, de toda la Comunidad y de España entera, que es Patrimonio de la Humanidad, vuelva a lucir en su máximo esplendor en los próximos meses, a lo largo del año que viene”.

Y respecto a la situación de los vecinos afectados por las llamas, les lanzó el “ruego” y la “súplica” de que “sigan las indicaciones de quien está sobre el terreno” en el caso de que sea precisa una evacuación.

“Su sufrimiento es mi sufrimiento, su frustración es mi frustración, pero quiero pedir a todos máxima prudencia y que sigan las indicaciones", decía.

Mañueco recordaba que ya ha habido dos fallecidos y hay varios heridos en condiciones muy delicadas. "Las viviendas o los animales se pueden reponer, el apego a los recuerdos es muy importante, pero por encima de todo está la salud y la vida de las personas. La vida es lo primero", finalizaba.