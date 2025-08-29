Marco Morala pide al Gobierno de España que aclare si Ponferrada está incluida en la declaración de "zona catastrófica"

El Ayuntamiento de Ponferrada pedirá al Gobierno de España que aclare si la capital berciana está incluida en la declaración de “zona catastrófica” ya que en el listado solo aparece el incendio de Yeres y no el de Llamas de Cabrera que fue el que afectó al Valle del Silencio y obligó a desalojar los pueblos.

El alcalde, Marco Morala, cree que Ponferrada sí podrá acceder a las ayudas, pero aún así solicitará esa aclaración. “En esa relación solo sale el de Yeres y aunque se comenta que está incluido el de Llamas de Cabrera, queremos aclararlo y comprobar que los municipios afectados por ese fuego, como el nuestro, no está exluído”, remarcó.