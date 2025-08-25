Más lluvias en Castilla y León. descubre dónde este lunes

No se esperan grandes precipitaciones este lunes. Las temperaturas subirán de nuevo pero se prevén lluvias en esta jornada, en provincias que no ven caer el agua desde hace ya varias semanas.

Según la previsión de hoy de la Aemet, se esperan "intervalos de nubes altas por la mañana y nubosidad de evolución diurna por la tarde que será más abundante en zonas de montaña, sobre todo de la mitad este, donde no se descartan algunos chubascos aislados".

Habrá viento variable, predominando el suroeste durante las horas centrales, flojo con algún intervalo moderado mientras que las temperaturas continuarán sin cambios o mínimas algo más altas.

Y dónde puede caer lluvia a lo largo de este lunes. Pues en varias provincias. En la zona de Valladolid, en Tudela de Duero y Peñafiel. En Burgos, Aranda de Duero, Quintanar de la Sierra y Palacios de la Sierra; En Segovia, Sepúlveda, Riaza y Ayllón; y en Soria, donde más probabilidad de lluvia hay sobre todo en Ólvega.

Las temperaturas mínimas y máximas en las distintas capitales serán las siguientes: