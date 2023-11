Descubre las imprescindibles rutas de vino por las bodegas más espectaculares de España

Los amantes del vino y su ancestral cultura y los que gustan de viajar para conocer zonas vitivinícolas en las que desconectar del mundanal ruido mientras disfrutan de la naturaleza en su más pura esencia, además de las mejores viandas y caldos de uva, están de enhorabuena este sábado 11 de noviembre, San Martín, pero también el Día Mundial del Enoturismo, en el que nuestro país, en general, y Castilla y León, en particular, tienen mucho que decir.

España y esta Comunidad son tierras de viticultores, de bodegas y amplias extensiones de viñedos allá por donde vayas. La Comunidad castellano y leonesa cuenta con 13 Denominaciones de Origen, tres vinos de pago y la IGP Vinos de la Tierra. Cada una con sus cualidades organolépticas, lo que supone que más del 90 por ciento de la producción está amparada por alguna figura de calidad, además de nueve Rutas del Vino, de las 34 que hay en España.

Recorridos que ahora en otoño, cuando ya se ha recogido la uva y la hoja ha cambiado de color para teñirse de marrón como paso previo a su caída en cuanto bajen las temperaturas, no es solo probar los vinos de esa geográfica concreta, sino de vivir toda una experiencia alrededor del ese lugar y su cultura vinícola.

Ruta del Vino del Bierzo (León; Castilla y León)

El Bierzo es una de las comarcas vitivinícolas en potencia más importantes de Castilla y León y hace frontera con Galicia. Un lugar mágico, con una naturaleza espectacular que además es paso obligado del Camino de Santiago por parte de los peregrinos en su viaje a abrazar al Apóstol, patrón de España, con la Cruz de Ferro como protagonista puesto que se trata del punto más alto del Camino Francés además de ser la puerta de entrada a la comarca del Bierzo. Un enclave situado sobre un montículo de piedras arrojadas por los peregrinos para obtener un deseo.

La localidad de Molinaseca y su puente de los peregrinos sobre el río Meruelo es también un lugar que hay que visitar, que conduce a la calle Real, preciosa vía de grandes edificios blasonados y monumentos.

Una zona vitivinícola al alza, con unos excelentes vinos elaborados con la uva mencía, variedad reina de la zona de producción. Las amplias posibilidades de esta uva permiten elaborar vinos de intenso color y largos en boca, ayudados por otras variedades, como la garnacha, godello, doña blanca, malvasía y palomino.

Para ello hay que conocer el nacimiento de la comarca del Bierzo y de su nombre radica aquí, en el Castro de la Ventosa, de origen prerromano y desde donde comenzó la viticultura en el Bierzo. Basta con mirar a los alrededores desde la cima de esta meseta para constatar la inmensa belleza de los viñedos del Bierzo. Esta zona ofrece rutas de senderismo y cicloturismo por los viñedos de Mencía y Godello, las dos variedades autóctonas del Bierrzo, por bosques silenciosos que conducen a ermitas y monasterios. Los Ancares , Las Médulas o el Hayedo de Busmayor son otras de las escapadas que ofrece esta zona

La mayor concentración de bodegas se encuentra entre Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Carracedelo y Cacabelos. Lo mismo ocurre con las viñas que se pueden ver en las faldas de las montañas. Sus bodegas son de marcado carácter familiar, y están rodeadas de viñedos muy viejos de montaña. Abundan los productos gastronómicos de calidad, siendo el más famoso el botillo.

2-Ruta del Vino de Cigales (Valladolid y Palencia; Castilla y León)

Historia, cultura, patrimonio, tradición, gastronomía y paisaje de los campos de Castilla. Todo ello está presente a lo largo y ancho de la Ruta del Vino de Cigales, en tierras de Valladolid sobre todo, pero también de Palencia, con el vino rosado como protagonista de excepción, aunque también están cogiendo fuerzas los tintos elaborados principalmente con uva de la variedad del Tempranillo de viñedos viejos plantados sobre unos suelos muy característicos de cantos rodados, pero también blancos con la verdejo como base, y que acompañan y maridan a la perfección con la despensa de la zona. En cada rincón el enoturista podrá encontrar experiencias y sensaciones irrepetibles. Las nuevas variedades Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah complementan a las principales Tempranillo, Garnacha, Albillo y Verdejo, que tanto han tenido que ver con sus históricos y reconocidos rosados

Saliendo desde Valladolid se llega Cabezón de Pisuerga, dejando atrás Santovenia de Pisuerga, con su iglesia de San Juan y la ermita bajo la advocación de Jesús Nazareno. El puente medieval de Cabezón de Pisuerga se ha convertido en una de las señas de identidad del pueblo por el que atraviesa la ruta de Carlos V, uno de los recorridos de mayor interés turístico de Castilla y León. Justo a las afueras del pueblo, el Cerro de Altamira aparece como testigo de la producción de vinos: una ladera horadada y poblada por numerosas bodegas subterráneas. Aquí destaca la Iglesia de Santa María de la Asunción, del siglo XVI y remodelada en el XVII.

Dirección Palencia, cruzando el río Pisuerga, se llega a Valoria la Buena, a los pies del Valle del Cerrato, donde se puede visitar el Museo del Cántaro. Justo a la otra orilla, viniendo desde la capital, está Fuensaldaña, en las estribaciones de los Montes Torozos. Su Castillo es uno de los ejemplos más hermosos de las fortalezas que el turista encontrará en la ruta y que se encuentra en perfecto estado de conservación y en él se realizan conciertos, eventos y espectáculos y de gran atracción turística. Aparte de ello, se pueden contemplar exposiciones artísticas de forma esporádica tanto en estos inmuebles como en algunas bodegas. Igualmente también puedes conocer la cultura tradicional del vino en la Bodega-Aula de Interpretación de Mucientes (Museo del Vino) o en la Bodega visitable del s. XVI de Cigales, No puedes perderte el Castillo Encantado de Trigueros del Valle con unos personajes que disfrutarás con ellos.

Ruta del Vino de La Rioja Alavesa (La Rioja)

Enclavada en el sur de la provincia de Álava, la Rioja Alavesa está conformada por 15 municipios que aún conservan el encanto de las villas medievales. Con 12.000 habitantes, este territorio cuenta con 13.500 hectáreas de viñedos y cerca de 400 bodegas que elaboran anualmente alrededor de 100 millones de botellas de vino, todo ello bajo el control del Consejo Regulador de la D.O. Calificada Rioja.

La Ruta del vino de Rioja Alavesa te brinda la oportunidad de experimentar los contrastes formados por bodegas horadadas bajo tierra, calados familiares y bodegas centenarias junto a las más vanguardistas propuestas arquitectónicas del momento. Una increíble experiencia que te permitirá compartir el calor de las gentes de Rioja Alavesa y sumergirte de lleno en las tradiciones cultivadas en esta tierra a lo largo de los siglos.

Ruta del Vino de la Ribera del Duero (Castilla y León)

La Ribera del Duero es la locomotora de los vinos de Castilla y León y de España, puede presumir de ser una de las Denominaciones de Origen con más peso en el país. La calidad de los vinos de esta comarca que abraza cuatro provincias -Soria, Burgos, Segovia y Valladolid- se une a los numerosos atractivos turísticos, riqueza artística y cultural de cada uno de los pueblos a los que ampara.

Una pareja con su perro contempla la vista del castillo de Peñafiel desde la Plaza del Coso Ayto. Peñafiel La Razón

La Ruta del Vino Ribera del Duero ofrece al visitante pueblos con encanto, en los que puedes encontrar, monumentos, castillos, torreones, claustros, plazas con rollo, conventos de clausura, monasterios, templos, museos y palacios. Construcciones del románico, el gótico o el medievo llenarán de espectaculares instantáneas y recuerdos imborrables la memoria del visitante. Se extiende por una franja de 115 kilómetros de este a oeste y apenas 35 de norte a sur y cuenta con más de 21.000 hectáreas de viñedo y 56 bodegas, alojamientos, restaurantes y museos.

La localidad vallisoletana de Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero, con su imponente castillo medieval en lo alto, sede del Museo Provincial del Vino de Valladolid. Un pueblo que respira vino por los cuatro costados, con bodegas emblemáticas como Protos o Pago de Carraovejas, que se pueden ver y comer en ellas en sus restaurantes, uno de ellos con Estrela Michelin, como es el caso de Carraovejas, y que cuenta con otros atractivos turísticos que no hay que dejar de ver, como la Casa de la ibera o la Bodega la Olmillam que espectáculos y conocer el proceso de elaboración del vino.

El municipio soriano de San Esteban de Gormaz, las villas burgalesas de Aranda de Duero y Roa o Peñaranda de Duero, son símbolo de los vinos de una de las mejores zonas vitivinícolas del mundo.

Ruta del Vino de Valdepeñas (Castilla-La Mancha)

La palabra Valdepeñas es prácticamente sinónimo de Vino. Es el producto que nos aúna e identifica dentro y fuera de nuestras fronteras. La Ruta del Vino se encuentra enclavada dentro del ámbito geográfico de la Denominación de Origen Valdepeñas. Tiene un paisaje horizontal casi perfecto, dentro de la Meseta Central de Península. Su altitud se sitúa entre 650 y 800 metros sobre el nivel del mar. Paisajes definidos por vides, cereal, olivos, monte, etc.

Siglos de Historia nos contemplan, como principal testimonio lo encontramos en el yacimiento de la Ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas donde se constata la presencia de la vid cuatro sigolos antes de Cristo.

El visitante podrá ver bodegas grandes, bodegas familiares, bodegas en el propio viñedo. Todas cuidan sus instalaciones, miman sus vinos, disfrutará de arte, historia a través de los diferentes museos pertencecientes a la Ruta. La Gastronomía es muy rica, desde platos tradicionales hasta cocina de autor, de hecho, contamos con un restaurante con una estrella Michelín. Después de todo merecemos un buen descanso en nuestros alojamientos, hoteles variados y casas rurales que les ofrecen sus mejores servicios para su mejor bienestar.

En definitiva, un destino que no defraudará a quienes nos visiten en cualquier época del año.

Ruta del Vino de las Rías Baixas (Galicia)

La Ribera Sacra es una de las comarcas enoturísticas más conocidas de España en honor a su mítico Albariño. Con más de 50 bodegas en su territorio, sete lugar es perfecto para disfrutar de los mejores vinos blancos y conocer la costa gallega y sus magníficos pueblos marineros como Bueu, Cambados o Noia. El recorrido invita a descubrir las singularidades de las áreas de O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior, Val do Salnés y Ribeira do Ulla, que se extienden desde la frontera con Portugal en la provincia de Pontevedra hasta el sur de la de A Coruña. Un seductor viaje por el litoral pontevedrés y coruñés, entre el azul del océano y el verde de los viñedos donde los antiguos pazos hoy albergan poderosas bodegas en las que el albariño es el rey.

Ruta del Vino Rías Baixas, Terras Gauda Terras Gauda

Ruta del Vino de Toro (Zamora y Valladolid; Castilla y León)

Esta Ruta del Vino cuenta con experiencias que “dejen huella” y es la alternativa perfecta para un fin de semana de turismo de interior, en una zona repleta de historia, patrimonio, cultura y gastronomía y con una enorme tradición vinícola de calidad.

El recorrido cuenta con un total de 430 kilómetros para disfrutar, 50 recursos por descubrir, 28 poblaciones increíbles y 26 bodegas únicas bañadas por el río Duero y que permite disfrutar de una oferta turística de naturaleza, arte y gastronomía .Cuenta con relieves suaves y ondulados y superficie caliza que permiten junto con el clima, la elaboración de diferentes variedades de uva como la Garnacha, Verdejo o Malvasía. Pero sin duda la variedad típica de la zona es la Tinta de Toro, que busca el grado de madurez óptimo para obtener vinos equilibrados y de gran calidad. cada vez más cotizados en el mercado junto al río Duero que nos une con Portugal.

Vinos Iberian, una inmersión por las regiones vinícolas históricas de Ribera del Duero, Priorat y Toro

En esta Ruta se encuentra una de las joyas del Románico: La Colegiata de Santa María la Mayor en Toro, es considerada como uno de los monumentos medievales más importantes de España. La villa de Toro alberga también iglesias Mudéjares, y una espectacular y preciosa Plaza de Toros del Siglo XIX, además de Monasterios y Palacios. Pero sin duda lo que más puede sorprender a los visitantes son nuestras bodegas subterráneas excavadas a lo largo de todo el centro de la villa y muchas son visitables.

El río Duero es uno de los ejes culturales más importantes de Castilla y León. Un río que divide a la comunidad en dos y que permite disfrutar de una oferta turística de naturaleza, arte y gastronomía. El enoturista se sumergirá en un fascinante viaje que une dos provincias, Zamora y el sureste de Valladolid a través de los cinco sentidos.

Ruta del Vino de Rueda (Valladolid; Castilla y León)

Ubicada en pleno corazón de Castilla y circunscrita a la Denominación de Origen Rueda, esta ruta, que se extiende a lo largo y ancho del margen izquierdo del río Duero sobre paisajes dominados por bosques, campos de cereales y viña, es la cuna del verdejo. Un cruce de caminos histórico, con una población de 65.000 habitantes, comprende 21 municipios y una mancomunidad en los que se enclavan cerca de 30 bodegas visitables.

Cuenta también con cientos de bodegas subterráneas que, a diferencia de otras zonas de producción vinícola en España, están construidas en su mayoría bajo las casas. Como por ejemplo en La Seca, Madrigal de la Altas Torres, Nava del Rey, Medina del Campo o en Fresno El Viejo. Así, durante siglos, viticultores y bodegueros elaboraban y conservaban sus vinos en el subsuelo de su hogar, conviviendo con su vino y forjando una estrecha relación entre el hombre y el vino.

Sus relajantes paisajes de viñedos, pintados de almendros, olivos y tierras de cereal, villas castellanas, donde el ladrillo mudéjar da forma a siglos de historia, casonas solariegas o templos religiosos de extraordinaria belleza, son otros de los reclamos para el turista, que tiene la oportunidad de conocer el rico patrimonio vinícola subterráneo de la Ruta del Vino de Rueda a través de infinidad de actividades.

Bodegas como Campo Eliseo, Garciarévalo, De Alberto, Félix Sanz, Menade, Muelas, El Hilo de Ariadna (- Bodegas Yllera) o Mocén mantienen intactas sus bodegas subterráneas y las muestras al visitante en un recorrido que permite conocer cómo se elaboraba el vino hasta no hace tanto. En todas ellas, estas galerías medievales siguen cumpliendo su función de guarda e, incluso, en algunas, se elabora de manera íntegra lo que se conoce como ‘vinos subterráneos’

Gracias a la iniciativa pública y privada, el territorio cuenta con experiencias en torno a las bodegas que permiten conocer la cultura y la historia del vino, descubrir el singular trabajo de los afinadores del queso, disfrutar de la gastronomía de la zona o, incluso, dormir a pierna suelta sobre siglos de historia.

Interior de Bodegas Mocén, en la DO Rueda Ruta Vino Rueda La Razón

Ruta del Vino y el brandy de Jerez (Cádiz; Andalucía)

Las Rutas del Vino y del Brandy del Marco de Jerez involucran a los ocho municipios que componen la comarca del Marco de Jerez: Chiclana, Chipiona, El Puerto de Santa María, Jerez, Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, ofreciendo una maravillosa variedad de paisajes y recursos enoturísticos que posibilitan nuevas e inolvidables experiencias.

El Jerez y la Manzanilla se encuentran entre las joyas de la corona de la enología universal. Proceden del Marco de Jerez, una región del sur de Andalucía con más de 7.000 hectáreas de viñedo que cuenta con 3.000 años de tradición vitivinícola, durante los cuales desarrolló sus propios métodos de producción especiales.

Su privilegiado clima favorece especialmente el crecimiento de tres variedades de uva: Palomino, de la que se obtienen los vinos secos, y Pedro Ximénez y Moscatel que aportan sus vinos dulces.

Descubre el mundo del Jerez, una cultura vitivinícola milenaria, con más de 10.300 hectáreas de viñedos en un territorio ligado al mar y al océano Atlántico.

Las Rutas del Vino y del Brandy del Marco de Jerez ofrecen una atractiva opción turística alternativa en un territorio con unas condiciones climáticas incomparables que permiten disfrutar durante todo el año de actividades al aire libre y de los encantos del campo, la montaña, las marismas del Guadalquivir y la Costa de la Luz, con sus interminables playas de arena fina.

Claves para ser el mejor anfitrión con Vinos de Jerez este verano QMS Comunicación

Visitar las bodegas más grandes de Europa y recorrer viñedos cuyos límites se pierden en el horizonte, es una opción, pero también disfrutar del arte flamenco o respirar el ambiente de un tabanco (puesto de comida) y alojarse en hoteles temáticos o bodegas reconvertidas. Se trata de experiencias enoturísticas repletas de sensaciones