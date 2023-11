Seis estupendos vinos elaborados a orillas del río Duero para saborear el otoño

España es tierra de vinos y, además, de calidad. De hecho, nuestro país puede presumir y, de hecho lo hace, de contar con hasta 96 Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), según el último informe Nielsen, que se distribuyen en 67 D.O:, 19 vinos de pago, dos D.O. calificadas y ochos vinos de calidad. Además existen más de 4.300 bodegas a lo largo y ancho de la geografía española, lo que pone de manifiesto el potencial hispano en la cultura del Dios Baco.

Y dentro de la España autonómica, Castilla y León destaca sobremanera del resto, tanto por la calidad de sus caldos de uva, cada vez más demandados en todo el mundo, pero también vendidos, ya que el pasado año, por vez primera, los vinos que se elaboran en una de las DO de la Comunidad, como es Ribera de Duero, desbancaron a los Rioja como líderes del mercado nacional de alimentación y hostelería (Horeca) al hacerse con una cuota de mercado en ventas del 27,6 por ciento. Casi tres de cada diez vinos.

La Comunidad castellano y leonesa cuenta con 13 Denominaciones de Origen, tres vinos de pago y la IGP Vinos de la Tierra. Cada una con sus cualidades organolépticas, lo que supone que más del 90 por ciento de la producción está amparada por alguna figura de calidad, además de nueve Rutas del Vino. Además, cuatro de cada diez vinos de calidad que se venden en España se han elaborado en Castilla y León.

Además, Castilla y León tiene más de 13.000 viticultores, 750 bodegas y cuenta actualmente con 80.237 hectáreas de viñedo, lo que representa el 8,5 por ciento del total nacional y el 1,1 por ciento del total mundial. Y en lo económico, qué decir, el sector vitivinícola aporta alrededor del 3,1 por ciento al PIB regional, generando un Valor Añadido Bruto total superior a los 1.817 millones de euros anuales, y contribuye a generar y mantener más de 33.000 empleos a tiempo completo.

Pero dentro de esta vasta y dispersa tierra, algunas de las bodegas que elaboran grandes vinos que están considerados entre los mejores del mundo se producen junto al gran río que nos une con Portugal: el Duero, que a su paso por la Región atraviesa diferentes zonas vitivinícolas de envergadura, desde la Ribera de Duero, Toro, Los Arribes, Rueda o Tierra del Vino de Zamora.

Y en estas líneas, ahora que ha llegado el frío y para quedarse, queremos recomendar seis grandes vinos que se elaboran a orillas del río Duero, que recomienda el prestigioso sumiller vallisoletano de Peñafiel, Miguel Ángel Benito, CEO de MAB. Wine Consulting, para saborear y hacer más llevaderos estos meses de otoño e invierno y que, sobre todo, no dejarán indiferente a nadie.

"Se trata de unos vinos para disfrutar, cuya calidad-precio es excepcional, ya que ninguno supera los 30 euros, y que van a sorprender gratamente", destaca el sumiller a LA RAZÓN.

Botella de Finca Rodma Avizor 2019 Bodegas Rodma La Razón

1- Finca Rodma Avizor 2019 (Bodegas Rodma, DO Ribera de Duero)

Elaborado por Bodegas Rodma, ubicada en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Arriba a siete kilómetros de Peñafiel, la cuna de la Ribera del Duero, se trata de un gran vino elaborado con uva cien por cien tempranillo procedente de viñedos de más de 40 años que se encuentran a 900 metros de altitud, y que se ha criado durante 15 meses en barrica francesa. Un vino con una entrada suave, tierna y cremosa, muy persistente, que muestra elegancia y equilibrio del vino., según reza la nota de cata. lo que hace que este vino sea largo y atractivo. Su color es rojo picota muy intenso con ribetes granates. En nariz se muestra complejo con aromas de fruta roja madura, regaliz, especiados y toques balsámicos. El paso por boca es delicado pero largo, con taninos muy maduros. Un vino al que el prestigioso Robert Parker puntuó con 91 puntos. Su precio, inigualable por su calidad: 36 euros.

"Con este vino, Finca Rodma da un puñetazo encima de la mesa y pone de manifiesto que está aquí y que ha venido para quedarse entre los vinos de muy alta gama", asegura Miguel Ángel Benito, quien se ha llevado una grata sorpresa al probarlo y considera que estamos ante un "escándalo de vino".

Botella de Gran Vino de Rueda Edición limitada 80 aniversario 2021 Bodega de Alberto La Razón

2-Gran Vino de Rueda Edición Limitada 80 aniversario 2021 (Bodega Hijos de Alberto Gutiérrez, DO Rueda)

En tierras vallisoletanos y dentro de la DO Rueda, se encuentra este gran vino blanco que forma parte de una edición limitada de 4280 botellas elaborado para conmemorar el 80 aniversario de la bodega. Se trata de un vino elaborado con la variedad de uva 100% Verdejo con crianza de 8 meses sobre sus lías.

El fruto procede de viñedos viejos y de una vendimia manual con bajos rendimientos. Vino especial fino y elegante, según cuenta la nota de cata, que revela un vino de color amarillo pajizo claro que en nariz deja aromas a hinojos, monte bajo y frutas blancas. Mientras que en boca resulta fresco y de una excelente acidez.

Un vino estupendo para maridar con arroces, carnes blancas, pescados y mariscos por tan solo 19,40 euros.

Para el sumiller peñafielense estamos ante uno de los diez mejores vinos verdejos de España de los últimos años, con el que Alberto Gutiérrez reivindica los vinos de pequeñas producciones seleccionadas con uvas procedentes de viñedos viejos.

Pisuerga Coupage Único 2020 Bodegas Cuatro Rayas La Razón

3-Pisuerga Coupage Único 2020 (Bodegas Cuatro Rayas, Vino de la Tierra de Castilla y León)

Bodega Cuatro Rayas elabora este Pisuerga Coupage Único 2020, un vino de la Tierra de Castilla y León de una gran calidad, que puede adquirirse por 25 euros. Se trata de un vino de guarda criado durante 18 meses en huevo de hormigón con sus lías, que ha sido elaborado con uva verdejo de viñedos seleccionados de la zona de La Seca y Villanueva de Duero, en Valladolid, tras una vendimia manual con doble selección, campo y bodega. Como curiosidad, sólo se embotellan 2.643 de este vino de colección. Su grado de alcohol es de 13,5º y el prestigioso crítico norteamericano James Suckling lo ha calificado con 91 puntos.

De este vino, el CEO de MAB. Wine Consulting destaca la "insultante" juventud de los enólogos que trabajan en esta bodega a la hora de elaborar este vino y otros con medios tecnológicos increíbles. "Cuatros Rayas no es solo volumen y este vino sitúa a a Castilla y León a la cabeza de España ya que en mi opinión es uno de los cinco mejores blancos del mercado español", afirma, contundente

Gran Colegiata Original 2018 Bodega Fariña La Razón

4-Gran Colegiata Original 2018 (Bodega Fariña, DO Toro)

Desde la DO zamorana de Toro llega este excepcional caldo de uva elaborado 100% con Tinta de Toro de viñedos en pie franco, sin injerto, de más de 60 años, vendimiados a mano, con 18 meses de crianza en barricas de roble americano. Es el vino icónico de Fariña y uno de los vinos más premiados de la bodega. La nota de cata revela un vino elegante, complejo, y bien equilibrado, que resulta perfecto con quesos curados, guisos, carnes y platos con mucho sabor. De color rojo granate, en nariz se aprecian aromas de regaliz, frutas negras y ciruelas, integrados con recuerdos de vainilla, cacao y balsámicos. Mientras que en boca es sedoso, con una buena estructura, complejo y bien equilibrado.

Su precio, espectacular: 18,50 euros.

"Este vino representa a la perfección lo que es la uva Tinta de Toro, una uva que ralentiza y atrapa el tiempo", asegura Miguel Ángel Benito, quien destaca, además, que los 18 meses de crianza consiguen también limar a este vino, y que por menos de 20 euros "es complicado encontrar algo de esta calidad".

Mateo by Charlotte Allen 2019 Bodega Alma Roja La Razón

5-Mateo by Charlotte Allen 2019 (Bodega Alma Roja, DO Arribes)

Vino tinto procedente de la Bodega que comanda Charlotte Allen.Enóloga inglesa que se enamoró de los paisajes de la región de Arribes del Duero y en concreto de Fermoselle, en la provincia de Zamora. Este vino se ha elaborado con uvas de la variedad Mencía con un aporte de Bruñal de viñas procedentes de Villalcampo y la Fregeneda situadas a unos 500-700 metros de altura. La mencía es una viña de 70 años y la bruñal de 15.

Crianza de 10 meses en barricas de roble francés de tercer uso de 500l. No se filtra y ni se clarifica. Su grado de alcohol es de 14º. Su precio 20 euros.

De este vino pero también de la bodega y su propietaria, Charlotte Allen, una vitivinicultora inglesa, que vive en España pero a la que llaman "La Francesa, que elabora vino de mínima intervención en Arribes del Duero a partir de variedades autóctonas, como la Mencía y la Bruñal, el sumiller de Peñafiel no tiene más que bondades. Un vino que lleva el nombre de su hijo, Mateo, y en el que expresa su amor por los Arribes, una zona que cuando la conoció en una visita profesional quedó prendada de ella y ya no se marchó.

"Este vino destaca por su personalidad, con una uva de la variedad Mencía fuera de contexto y distinta a la del Bierzo debido a los suelos, pero que aporta un toque fresco y frutal al vino, al que la uva Bruñal incorpora con acierto la acidez que le falta", señala Benito.

El CEO de MAB. Wine Consulting, además, pone en valor la DO Arribes. "Su único problema es que esta DO está en Castilla y León, donde no apreciamos lo nuestro como se debiera, porque si estuviera en Burdeos o Borgoña, por poner un ejemplo, serían vinos más valorados y cinco veces más caros", asegura, mientras destaca que ambas variedades de uva de esta zona van en su gran mayoría al extranjero, sobre todo la bruñal.

Cénit Pago de Las Salinas 2020 Bodega Viñas del Cénit La Razón

6- Cénit Pago de Las Salinas 2020 (Bodega Viñas del Cénit, DO Tierra del Vino de Zamora)

Desde tierras zamoranas nos llega este gran vino de calidad que se caracteriza por su intensidad y elegancia pero que, además, evoluciona a medida que se oxigena, mostrando infinidad de matices. y pone de manifiesto la potencia de la uva tempranillo. Elaborado principalmente con esta variedad procedente de viñedos localizados en Villanueva de Campeán y Cabañas de Sayago, con entre 80 y 120 años a 750 metros de altitud, este vino tiene una crianza de 20 meses de crianza en barrica roble francés, y 50 por ciento de barrica nueva. La producción está limitada a 3.200 botellas y marida a la perfección con carnes rojas, guisos, asados, legumbres, arroces, risottos, queso semicurado y curado tipo manchego, zamorano, jamón curado, salchichón, setas o morcilla.

De este vino, Miguel Ángel Benito, al igual que el anterior, asegura que esta poco valorado por los profesionales,cuando es un vino "excepcional", elaborado con Tempranillo cien por cien de la mano del prestigioso enólogo José Manuel Beneitez.

"Es elegante, sutil y merece mucho la pena probarlo", afirma el sumiller peñafielense. quien insiste en que no hace falta ir a las grandes zonas de vino del mundo de Francia, Italia o EEUU para ver donde se hacen grandes vinos.

"Les tenemos aquí, en Zamora, pero no les hacemos caso", insiste, mientras destaca de este Cénit Pago de Las Salinas 2020 que se críe en barricas de segundo o tercer año, lo que le otorga una mayor personalidad al dar un mayor protagonismo a la uva.