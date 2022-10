¿Cuál es la Comunidad Autónoma con más rutas del vino de España?

El vino español está de moda por su calidad y su variedad. Cada vez más gente se decanta por estos caldos, y para que los aficionados vitivinícolas disfruten de experiencias inolvidables cada vez son más comunes su promoción turística a través de recorridos por las bodegas de estas Denominaciones de Origen.

Las propuestas impulsadas por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) ofertan viajes a través de sus itinerarios vinícolas para descubrir la cultura del vino. Se pueden visitar bodegas, alojarse entre viñedos, participar en sabrosas catas, probar los mejores maridajes, conocer cómo se elaboran los caldos o divertirse con actividades originales como sobrevolar en globo los campos de vides, recorrer viñedos en bicicleta o formar parte de degustaciones a ciegas, por ejemplo.

La panorámica de Alquézar es una de las estampas más bellas de la ruta del vino de Somontano

Por tanto, no se trata simplemente de probar los vinos de una zona geográfica concreta, sino de vivir toda una experiencia alrededor del vino que se produce en ese lugar. Es, al fin y al cabo, una forma de descubrir un nuevo destino turístico con numerosos atractivos

En España existen un total de 34 rutas del vino, pero hay una Comunidad que destaca por encima del resto. Esta no es otra que Castilla y León que cuenta con nueve recorridos.

El sector vitivinícola representa un pilar básico de la economía de Castilla y León, tanto por el valor económico que genera como por el número de personas que ocupa y el papel que desempeña en la fijación de población al medio rural. Genera más de 1.000 millones de euros anuales.

Vendimia de la Denominación de Origen de Ribera del Duero

Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma en superficie vitícola de España (por detrás de Castilla-La Mancha y Extremadura), y la segunda que más vinos de calidad vende, con un 26 por ciento de cuota de mercado: uno de cada cuatro vinos de calidad en España son de la Región.

En cuanto a los mercados exteriores, la Comunidad exporta anualmente 36 millones de litros de vino por un importe de 215 millones de euros. El sector emplea a 19.000 personas en Castilla y León, integrando a casi 15.500 viticultores y 650 bodegas, que generan alrededor de 3.300 puestos de trabajo directos. En la Región hay 14 figuras de calidad (trece DOP y la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León).

Ruta del Vino Arlanza: Se encuentra al sur de la ciudad de Burgos y al este de Palencia, donde el río del que recibe su nombre surca terrenos de viñedos, sabinares, cereales y girasoles. Un total de 2.000 km² con más de 450 hectáreas de viñedo, situados entre los valles medio y alto del Arlanza, la sierra de Covarrubias y los páramos del Cerrato, amparados por la Denominación de Origen Vitivinícola Arlanza.

Esta comarca está atravesada de norte a sur por la autovía Madrid-Irún. De este a oeste, sigue el curso del Arlanza la carretera Nacional 122, que conecta con una extensa red de carreteras comarcales que te llevarán al corazón de esta ruta.

Recorre esta tierra de suelos profundos, terrenos arenosos de silicio y granito, rocas aluviales y perfil variado donde se cultiva tradicionalmente la viña. En este territorio, un rico patrimonio vinculado a la viticultura y la enología despertará los sentidos de sus visitantes.

La Ruta del Vino Arlanza está salpicada de atractivos elementos que explican una tecnología y una cultura milenarias: desde algunos viñedos, plantados a comienzos del siglo XX o los barrios de bodegas que perviven hoy en día, hasta las más modernas y vanguardistas bodegas de elaboración de vino.

Muchos son los investigadores e historiadores los que sitúan aquí las primeras referencias del vino del continente europeo, más en concreto, en la Ermita de Santa María de las Viñas, en Quintanilla de las Viñas. Esta localidad se encuentra a unos ocho kilómetros de Covarrubias, justo al pie de la Peña de Lara, donde se levanta esta pequeña y a la vez descomunal, por su belleza, iglesia del siglo VII.

Ermita de Santa María en Quintanilla de Las Viñas (Burgos) FOTO: La Razón

El río Arlanza baña las tierras de Covarrubias, una ciudad que, por su belleza e interés, es Conjunto Histórico Artístico. A Covarrubias se le conoce como la tierra de Fernán González. Se accede bajo el arco donde hoy está el Archivo del Adelantamiento de Castilla y que se construyó en el siglo XVI. Frente a él se conserva un bello Crucero del siglo XVI.

Covarrubias FOTO: Ical

Lerma es otra de las bellas localidades que se enmarcan dentro de la comarca vitivinícola de la Ribera del Arlanza, dominando en la vega del río desde lo alto de un cerro. Una ciudad en la que conviven un rosario de conventos, iglesias, casas palaciegas y casonas señoriales. Entre estos monumentos destaca el Palacio Ducal, de estilo herreriano.

Localidad burgalesa de Lerma FOTO: Sodebur

Torquemada es una importante población de la provincia de Palencia que forma parte de la comarca natural de El Cerrato. Se conservan en el pueblo numerosos escudos nobiliarios que atestiguan una amplia historia, en la que figuran ilustres personajes. Aquí vivió doña Juana I de Castilla y nació su hija doña Catalina.

Ruta del Vino de Arribes: Este recorrido transcurre entre las provincias de Salamanca y Zamora en la frontera con Portugal. Un total de 180 kilómetros de cañones fluviales que, en contraste con la penillanura ha generado un microclima ideal para el cultivo de viñedos. Su situación fronteriza y alejada de los núcleos urbanos le confiere un carácter de oasis en los confines de Castilla y León con vistas a Portugal. Un paraíso cobijado entre cañones de granito y rocas metamórficas, también conocidos como arribes, arribas o arribanzos, que perfilan el río Duero.

El microclima de la zona hace que la D.O. Arribes sea única y especial. La ruta ofrece una gran variedad de posibilidades gastronómicas, enológicas, arquitectónicas y culturales rodeados de una gran riqueza faunística y de naturaleza.

En el recorrido destacan los municipios de Fermoselle, que cuenta con casi el 60 por ciento del terreno cultivado y junto a Aldeadávila de la Ribera, Pereña de la Ribera y Villarino de los Aires, concentra la totalidad de las bodegas inscritas en la asociación de los Vinos de la Tierra. Capital de la tierra de Sayago, se asienta sobre un empinado cerro de bancales escarpados.

Muy cerca de esta zona está la localidad salmantina de Villarino de los Aires, con diversos miradores desde donde se divisa el río Duero. A escasos kilómetros se halla la Peña Oscilante, que ofrece una bella panorámica del Tormes antes de fundirse con el gran río.

Pereña de la Ribera, a seis kilómetros, es paso obligado para acceder al Pozo de los Humos, una gran cascada con 50 metros de caída. Desde aquí es fácil llegar a Masueco y Corporario, antes de atravesar Aldeadávila de la Ribera, situada en pleno corazón de las Arribes. La presa es uno de los complejos hidráulicos más importantes de España.

Pozo de los Humos en la provincia salmantina FOTO: La Razón

Mieza, con el Balcón de la Code sobre un farallón de más de 700 metros de altura, y Vilvestre, poblado de almendros, son las últimas dos localidades que quedan en esta ruta, antes de dirigirse a Saucelle, por donde continúa el impresionante Parque Natural de las Arribes del Duero.

Rutal del Vino Bierzo: El Bierzo es una de las comarcas vitivinícolas en potencia más importantes de Castilla y León. Situada al noroeste de la provincia de León, hace frontera con Galicia y representa una importante zona de transición entre esta Comunidad, la asturiana y el resto de la provincia leonesa.

Por estas tierras, por donde pasa el Camino de Santiago y a las que acuden miles de peregrinos cada año dirección a la tumba del Apóstol, llegó también la uva mencía, variedad reina de la zona de producción. Las amplias posibilidades de esta uva permiten elaborar vinos de intenso color y largos en boca, ayudados por otras variedades, como la garnacha, godello, doña blanca, malvasía y palomino.

Villafranca del Bierzo es uno de las principales municipios de la Denominación de Origen Bierzo. La mejor manera de recorrerlo es paseando, para disfrutar de sus calles y edificios señoriales adornados con blasones.

Molinaseca, con su playa fluvial y puente de peregrinos, Ponferrada, con su Castillo Templario o Carracedelo, aldea que conserva el impresionante Monasterio de Santa María, completan el recorrido del llamado “Volcán del Noroeste”.

Molinaseca (León) FOTO: David Arranz Agencia ICAL

Ruta del Vino Cigales: El recorrido vincula el vino de la DO Cigales con su cultura, historia, patrimonio, tradición, gastronomía y paisaje en todos los municipios que recorre. Rosados, tintos y blancos salen de las bodegas de la ruta del vino de Cigales, para acompañar la maravillosa cocina castellana. Es una ruta llena de historia, frecuentada por grandes personajes desde hace más de un siglo; con un envidiable patrimonio, destacando sus iglesias, fortalezas y monasterios emebeidos en el paisaje de los Campos de Castilla.

Saliendo desde Valladolid se llega Cabezón de Pisuerga, dejando atrás Santovenia de Pisuerga, con su iglesia de San Juan y la ermita bajo la advocación de Jesús Nazareno. El puente medieval de Cabezón de Pisuerga se ha convertido en una de las señas de identidad del pueblo por el que atraviesa la ruta de Carlos V, uno de los recorridos de mayor interés turístico de Castilla y León. Justo a las afueras del pueblo, el Cerro de Altamira aparece como testigo de la producción de vinos: una ladera horadada y poblada por numerosas Bodegas subterráneas. Aquí destaca la Iglesia de Santa María de la Asunción, del siglo XVI y remodelada en el XVII.

Dirección Palencia, cruzando el río Pisuerga, se llega a Valoria la Buena, a los pies del Valle del Cerrato. Justo a la otra orilla, viniendo desde la capital, está Fuensaldaña, en las estribaciones de los Montes Torozos. Su Castillo es uno de los ejemplos más hermosos de las fortalezas que el turista encontrará en la ruta y que se encuentra en perfecto estado de conservación.

Vendimia Cigales FOTO: Ical

Cigales es la capital de la Denominación y donde está la Sede del Consejo Regulador. En sus alrededores aparecen diversos conjuntos urbanos de bodegas, aunque lo que le caracteriza a simple vista es su Iglesia de Santiago Apóstol, de porte catedralicio, con las dos torres que otean el territorio poblado de viñedos. Quedan los restos del Palacio de los Condes de Benavente y, a las afueras, la Ermita de la Virgen de Viloria.

Tras pasar Corcos del Valle, con una bella iglesia del siglo XVI, se llega a Trigueros del Valle cuyo emblema es su Castillo. Por último queda acceder hasta Quintanilla de Trigueros y Cubillas de Santa Marta, donde sobresale la Iglesia parroquial del siglo XIII.

Ruta del Vino Ribera del Duero: El recorrido, que forma parte de las provincias de Soria, Segovia, Burgos y Valladolid, empieza en la bella localidad soriana del Burgo de Osma. El lugar perfecto donde hospedarse, disfrutar de su cultura e iniciar la ruta. Desde aquí, a lo largo del Duero, ya todo es vino.

Aranda del Duero, Roa, sede de la D.O. Ribera del Duero, Peñafiel con su Museo del Vino en un Castillo medieval, y las más renombradas bodegas españolas que encontraremos en el camino a Valladolid, la mayor ciudad de Castilla y León.

La ruta está inundada por numerosas bodegas con algunos de los vinos más valorados del mundo. Un ejemplo es la Finca Villacreces, en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo, que ofrece una de las experiencias más interesantes en Ribera del Duero. Visita guiada por el viñedo, por la bodega, cata de vinos, degustación de aceite y aperitivo. Finca Villacreces presume de un entorno paisajístico único, que nace de la mezcolanza entre viñedo y bosque, con el beneplácito del tranquilo río Duero que discurre a sus espaldas. Fauna y flora de la zona se conjugan con el viñedo de la “milla de oro de Ribera del Duero”. La Finca cuenta con 115 Hectáreas, 60 de ellas de viñedo.

Las visitas guiadas a las bodegas y viñedos de esta comarca son una experiencia maravillosa FOTO: Maica Rivera

Ruta del Vino Rueda: La Ruta del Vino de Rueda es, sin duda, TIERRA DE VINO. De vinos blancos únicos, históricos y vanguardistas. Tierra de contrastes y mil tonalidades diferentes. Origen y cuna del verdejo desde tiempos inmemoriales, esta variedad autóctona y ya internacionalmente conocida, ha tejido el ADN de sus gentes generación tras generación. La Ruta del Vino de Rueda se convierte, con todas sus singularidades y peculiaridades, en un destino a través del que descubrir, disfrutar y vivir el vino en toda su esencia, desde la autenticidad que ofrece una cultura vinícola que nos impregna y nos cala hasta los huesos.

Enclavada en pleno corazón de Castilla y León, la Ruta del Vino de Rueda se extiende a lo largo de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, sobre paisajes dominados por ríos, bosques, campos de cereal y viña. Cuenta con una población de 65.000 habitantes y comprende 22 municipios, en los que se enclavan cerca de 30 bodegas y viñedos visitables, 1.500 viticultores y más de 3.000 familias vinculadas al vino.

Su ubicación privilegiada la convierte en un cruce de caminos histórico, cerca de todo y de todos. Es sencillo llegar a esta tierra del verdejo y perderse entre relajantes paisajes de viñedos, pintados por almendros, olivos y cereal; de villas castellanas, donde el ladrillo mudéjar da forma a siglos de historia, repletas de casonas solariegas, templos, palacios y castillos de extraordinaria belleza. Paisajes infinitos que dan cobijo a bodegas tradicionales y vanguardistas, perfiladas en suaves colinas o plenamente integradas en nuestros pueblos, definiendo este enlace inquebrantable entre tradición e innovación.

Junto a sus vinos y sus pueblos, en una experiencia enoturística en Rueda no puede faltar la gastronomía local, uno de sus grandes atractivos. Desde los productores artesanos, historias en primera persona, hasta los fogones más exquisitos, que transforman y fusionan el recetario de nuestros abuelos con técnicas novedosas y originales, sin olvidarnos de nuestras vinotecas y tiendas gourmet, siempre esforzándose por ofrecer los mejores manjares al visitante.

Ruta del Vino Sierra de Francia: Ubicada en Castilla y León al sureste de la provincia de Salamanca, forma parte del Sistema Central, siendo una de las comarcas con mayor sentido histórico, natural, tradicional, geográfico y cultural de la región. Está integrada en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia y el Parque Natural de la Sierra de Francia Batuecas. Ofrecemos experiencias singulares para disfrutar, a través de nuestro vino, de la excepcional naturaleza, arquitectura popular, gastronomía, cultura y viñedos situados en bancales.

Cata una cultura del vino milenaria amparada bajo la D.O.P. Sierra de Salamanca, un territorio donde los viñedos crecen en bancales que los viticultores han ganado a la montaña durante siglos.

La variedad de suelos -granito, pizarra-, un clima mediterráneo húmedo, los fuertes desniveles y los viñedos centenarios se aúnan para conservar nuestro mayor tesoro: la variedad de uva autóctona Rufete, auténtica alquimia de nuestro territorio, que aporta elegancia, frescura y complejidad a nuestros vinos.

Ruta del Vino Sierra de Francia, Salamanca FOTO: Carlos R.Zapata Archivo

Sus bodegas miman esta variedad de una forma sostenible, respetando la tradición y apostando por la innovación para elaborar vinos de gran calidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

La generosa despensa de esta zona guarda productos de altísima calidad que dan lugar a nuestros platos típicos: patatas meneás, limón serrano, zorongollo, cabrito o tostón cuchifrito, entre otros.

Los productos de la tierra como los embutidos de cerdo ibérico, la miel, el queso, el aceite de oliva virgen extra de la variedad autóctona ocal, las castañas, las cerezas, los hornazos o los dulces tradicionales (sacatrapos, perrunillas) que elaboramos siguiendo la tradición no te dejarán indiferente.

En pleno Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia y en la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia. Un entorno de gran riqueza natural. Actividades como rutas senderistas en los “Caminos de Arte en la Naturaleza”, “Los Senderos del Alagón”, o descubrir la Ruta de los Lagares Rupestres.

Ruta del Vino Toro: Los orígenes de estos vinos de la comarca zamorana de Toro, son anteriores al asentamiento de los romanos. Se llenaron bodegas reales y navíos alcanzando nuevos destinos de Europa como Francia.

Fue en la década de los 70 del siglo XX cuando se dieron los primeros pasos para crear lo que más tarde sería la Denominación de Origen Toro. Fue entonces, en el año 1987 cuando se aprobó, definitivamente, la Denominación de Origen. Abarca diecisiete términos municipales entre el sureste de la provincia de Zamora y el suroeste de la provincia de Valladolid.

La Ruta de Vino de Toro nace con el objetivo de ofrecer experiencias que “dejen huella”. Es la alternativa perfecta para un fin de semana de turismo de interior, en una zona repleta de historia, patrimonio, cultura y gastronomía y con una enorme tradición vinícola de calidad.

El recorrido cuenta con un total de 430 kilómetros para disfrutar, 50 recursos por descubrir, 28 poblaciones increíbles y 26 bodegas únicas bañadas por el río Duero y que permite disfrutar de una oferta turística de naturaleza, arte y gastronomía.

Ruta del Vino de Zamora: Enclavado en el área de influencia del Río Duero, la comarca Tierra del Vino se extiende a lo largo de una superficie de casi 1.800 Km2 repartidos en 56 municipios que se adentran al sur en la provincia de Salamanca y van más allá de la ciudad de Zamora al Norte. La variedad típica de uva de esta zona es la Tempranillo (para tintos) y la Malvasía, Moscatel de grano menudo y Verdejo (para los blancos).

El recorrido es conocer la historia a través de las diferentes manifestaciones del arte, desde el Románico del siglo XI hasta el Modernismo del siglo XX, descubrir las bodegas tradicionales de elaboración de vino que, aún hoy, conservan la utilidad para la que fueron planteadas, disfrutar del paisaje tradicional castellano, que combina los campos de cereal con los centenarios viñedos de la Tierra del Vino.

La Ruta del Vino de Zamora es un viaje excelente para los cinco sentidos. Es mucho más que vino. Es enoturismo en la concepción más amplia, es sentir el patrimonio, la arquitectura, el Románico o el Modernismo, la Vía de la Plata, la cultura y su tradición, la historia, el ocio, la naturaleza, etc, es descubrir territorios únicos envueltos en la cultura enológica entre viñedos, con catas y degustaciones en bodegas tradicionales, y es asistir a talleres e industrias, conocer los artesanos y su forma de trabajar degustando sus productos en la propia fábrica. Es turismo agroindustrial.

Principales rutas del resto de España

Ruta del Vino de Rioja Alavesa: La Ruta del Vino de Rioja Alavesa te invita a disfrutar, durante todo el año, de una rica oferta de actividades relacionadas con el apasionante mundo del vino. Rioja Alavesa se ha convertido en un viaje obligado para entusiastas, aficionados, profesionales y todo el público que quiere vivir una experiencia apasionante en torno al vino, la gastronomía y un paisaje excepcional. Rioja Alavesa se ha convertido en un destino enoturístico de referencia a nivel mundial, que cuenta con el apoyo de instituciones alavesas y vascas.

Una ruta que además de bodegas ofrece otros muchos atractivos con los que la comarca sorprende al visitante, como paisajes de viñedos interminables salpicados por pueblos medievales, fiestas que reflejan el estilo de vida de un pueblo, viajes a medida y atractivos alojamientos, como posadas, hoteles o casas rurales.

Es un proyecto colectivo, al que se han unido más de 140 establecimientos, como bodegas de distintas tipologías, museos, alojamientos, restaurantes, empresas de actividades y enotecas, con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante. Lugares acogedores y llenos de atractivos, en los que poder alojarse o disfrutar de los vinos y la gastronomía de la zona.

Esta colaboración se ha convertido en el proyecto estrella de una comarca alavesa que ofrece servicios cada vez más completos, personalizados y llenos de ilusión por el trabajo bien hecho, en los que poder disfrutar de un amplio abanico de bodegas y sus elaboraciones y de una cocina fiel a sus raíces y en la que no faltan legumbres, verduras y hortalizas de la huerta alavesa, junto a las carnes, chacinas y postres del recetario popular tradicional.

Ruta del vino de La Mancha: En plena llanura manchega se encuentra la zona de mayor producción de vino de Europa. Un paisaje único donde los campos de viñedos se extienden durante kilómetros bajo el sol castellanomanchego. Sus bodegas destacan por sus muchos años de historia y por tratarse de negocios familiares que poco a poco han ido creciendo hasta convertirse en todo un referente del sector. La ruta pasa por los pueblos de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, El Toboso, Socuéllamos, Tomelloso y Villarrobledo.

Ruta del Vino de Jerez: En Cádiz se esconde una de las rutas más curiosas de Andalucía. Hablamos de la Denominación de Origen Jerez-Xérès o Sherry y el brandy de Jerez. Esta ruta está formada por ocho municipios: Chiclana, Chipiona, El Puerto de Santa María, Jerez, Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena. La Ruta del vino de Jerez es perfecta si quieres disfrutar de las mejores playas de Cádiz, sus campos y la mejor gastronomía andaluza.

Bodega de Sanlúcar de Barrameda FOTO: MARCELO DEL POZO REUTERS

Ruta del Vino de Somontano: La comarca aragonesa es un territorio con diferentes propuestas y recursos turísticos para disfrutar. La Ruta del Vino Somontano no es un recorrido con principio y fin, es un club de calidad para disfrutar del enoturismo, al disponer de más de 80 establecimientos. Situada en plena Sierra de Guara, a los pies de los Pirineos, se encuentra la comarca de Somontano de Barbastro. En esta zona encontrarás una propuesta muy variada en torno al vino: bodegas, restaurantes, viñedos, catas de vino… Si visitas esta región no dudes en pasarte por algunos de los pueblos más bonitos como Aínsa o Boltaña y hacer una ruta de senderismo por la sierra donde te sorprenderá el paisaje lleno de acantilados.

Ruta del vino del Penedès: El Penedès, situado a 30 minutos de Barcelona y Tarragona, bañado por magníficas playas y rodeado por las montañas del interior, ofrece un entorno paisajístico único y singular, caracterizado por sus interminables viñedos, salpicados por masías, elementos patrimoniales únicos y múltiples bodegas y cavas que han conferido un reconocimiento internacional a esta zona. Montaña, bosques, ríos, playas y viñedos, un territorio de contrastes que invita a ser recorrido.

El recorrido ofrece distintas formas de descubrir esta tierra: en bicicleta, a caballo, a pie, mediante las rutas temáticas, y ofrece una experiencia ecoturística en bodegas y cavas. Hacer tu propio cava, realizar talleres que se realizan alrededor de los vídeos y la vendimia, así como descubrir, de la mano de los restaurantes, la deliciosa gastronomía de la zona como una enocalçotada , el gall del Penedès, el xató

Ruta del vino de Rías Baixas: La Ribera Sacra es una de las comarcas enoturísticas más conocidas de España en honor a su mítico Albariño. Con más de 50 bodegas en su territorio, sete lugar es perfecto para disfrutar de los mejores vinos blancos y conocer la costa gallega y sus magníficos pueblos marineros como Bueu, Cambados o Noia.

El recorrido invita a descubrir las singularidades de las áreas de O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior, Val do Salnés y Ribeira do Ulla, que se extienden desde la frontera con Portugal en la provincia de Pontevedra hasta el sur de la de A Coruña.