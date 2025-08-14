Acceso

Muere un hombre al que encontraron inconsciente en medio de una carretera en Valladolid

La Guardia Civil investiga si podría haber sido un atropello

Vista de San Román de Hornija, en Valladolid, donde ha muerto un hombre al que encontraron inconsciente en medio de una carretera de este pueblo vallisoletano
Vista de San Román de Hornija, en Valladolid, donde ha muerto un hombre al que encontraron inconsciente en medio de una carretera de este pueblo vallisoletanoAyto. San Román de HornijaLa Razón
Un hombre de unos 50 años ha perdido la vida a primera hora de la mañana tras ser hallado inconsciente en medio de la carretera, en el kilómetro 1 de la VP-7000, en la salida de San Román de Hornija (Valladolid) dirección Toro (Zamora), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió una llamada, en torno a las 05.57 horas, en la que se alertaba de la existencia de un varón tendido en la vía, quien podría estar muerto.

Acto seguido, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Valladolid y a Sacyl, que movilizó un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón, mientras que la Guardia Civil investiga si ha podido ser un atropello.

