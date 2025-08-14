Sucesos
Muere un hombre al que encontraron inconsciente en medio de una carretera en Valladolid
La Guardia Civil investiga si podría haber sido un atropello
Un hombre de unos 50 años ha perdido la vida a primera hora de la mañana tras ser hallado inconsciente en medio de la carretera, en el kilómetro 1 de la VP-7000, en la salida de San Román de Hornija (Valladolid) dirección Toro (Zamora), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
La Sala del 1-1-2 recibió una llamada, en torno a las 05.57 horas, en la que se alertaba de la existencia de un varón tendido en la vía, quien podría estar muerto.
Acto seguido, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Valladolid y a Sacyl, que movilizó un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia soporte vital básico.
En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón, mientras que la Guardia Civil investiga si ha podido ser un atropello.
