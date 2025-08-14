Muere un hombre al que encontraron inconsciente en medio de una carretera en Valladolid

Un hombre de unos 50 años ha perdido la vida a primera hora de la mañana tras ser hallado inconsciente en medio de la carretera, en el kilómetro 1 de la VP-7000, en la salida de San Román de Hornija (Valladolid) dirección Toro (Zamora), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió una llamada, en torno a las 05.57 horas, en la que se alertaba de la existencia de un varón tendido en la vía, quien podría estar muerto.

Acto seguido, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Valladolid y a Sacyl, que movilizó un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón, mientras que la Guardia Civil investiga si ha podido ser un atropello.