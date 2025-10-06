Acceso

Castilla y León

Sucesos

Muere una persona atropellada en un cruce de la N-601 en Mojados

El suceso tuvo lugar en la urbanización Las Fuentes

Ambulancia de Sacyl que se ha trasladado al lugar del suceso
Ambulancia de Sacyl que se ha trasladado al lugar del sucesoServicio 1-1-2La razón
Valladolid Creada:
Última actualización:

Una persona falleció anoche tras resultar atropellada por un turismo a la altura del kilómetro 166 de la carretera N-601, en Mojados (Valladolid), en el cruce a la urbanización Las Fuentes, según ha detallado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2 en su web.

El suceso se produjo poco antes de las diez de la noche y la persona atropellada quedó inconsciente, según la llamada de alerta al 1-1-2.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil (Tráfico) de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del entro de salud de Portillo.

Los sanitarios desplazados confirmaron el fallecimiento de la persona atropellada, de la que no se conocen más datos.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas