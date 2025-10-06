Muere una persona atropellada en un cruce de la N-601 en Mojados

Una persona falleció anoche tras resultar atropellada por un turismo a la altura del kilómetro 166 de la carretera N-601, en Mojados (Valladolid), en el cruce a la urbanización Las Fuentes, según ha detallado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2 en su web.

El suceso se produjo poco antes de las diez de la noche y la persona atropellada quedó inconsciente, según la llamada de alerta al 1-1-2.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil (Tráfico) de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del entro de salud de Portillo.

Los sanitarios desplazados confirmaron el fallecimiento de la persona atropellada, de la que no se conocen más datos.