El PP de Segovia denuncia que Pedro Sánchez recorta el transporte yy deja aislados a más de 7.000 vecinos

Los diputados nacionales del Partido Popular de Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han denunciado el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el medio rural segoviano, tras conocerse los datos del nuevo Mapa Concesional Estatal de Transportes y los efectos que traerá la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Ejecutivo de Sánchez y el ministro Óscar Puente. Los populares advierten de que esta ley y el nuevo mapa suponen “un grave perjuicio para la provincia y para Castilla y León en su conjunto”, al eliminar servicios esenciales y poner en riesgo el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos. Cabe recordar que dicha ley será debatida este miércoles en el Congreso, lo que convierte esta decisión en un asunto urgente e inminente.

Según el documento remitido por el propio Ministerio de Transportes, el Gobierno prevé suprimir paradas en 21 municipios segovianos, afectando a 7.445 habitantes y a más de 14.800 viajeros, lo que equivale al 48 % de las paradas actuales. “Es intolerable que el Gobierno castigue a los pueblos de Segovia dejando sin transporte público a cientos de vecinos que dependen de este servicio para ir al médico, al trabajo o a estudiar”, ha señalado Pablo Pérez, quien considera que “Sánchez está sacrificando la cohesión territorial por criterios puramente económicos e ideológicos”.

El nuevo mapa, advierten los populares, responde a una política centralista que solo prioriza las grandes ciudades y los corredores rentables, mientras condena a la España rural a la desconexión. “Se están eliminando servicios esenciales en favor de una planificación hecha desde los despachos de Madrid, sin conocer la realidad de provincias como Segovia”, ha denunciado María Cuesta. La diputada ha recordado que Castilla y León es la comunidad más extensa de España, con más de 6.000 núcleos de población, y que el autobús es el único medio capaz de garantizar la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Los diputados nacionales del PP de Segovia subrayan que este recorte no solo afectará a los usuarios, sino que tendrá un impacto directo en la economía local y en la lucha contra la despoblación. “El Gobierno está lanzando un mensaje muy claro: quien viva en un pueblo, que se las arregle como pueda. Nos están condenando a la incomunicación y a la pérdida de oportunidades”, ha afirmado Pablo Pérez, que exige al Ejecutivo central que rectifique antes de aprobar el mapa, que modifique la Ley de Movilidad Sostenible y que evite que este miércoles se apruebe un texto que perjudique aún más al mundo rural. Por su parte, María Cuesta ha advertido de que “Segovia no permitirá que se consuma esta política de abandono. Exigimos un modelo de transporte pensado para la gente y no para cuadrar balances”.

Frente a la falta de sensibilidad del Gobierno central, los diputados del PP de Segovia han puesto en valor el compromiso del Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, que mantiene el 100 % de los servicios de transporte en Castilla y León, a pesar de que más del 90 % de las rutas son deficitarias. “Mientras Sánchez recorta, Mañueco invierte”, ha afirmado Pablo Pérez, recordando que la Junta ha destinado más de 60 millones de euros anuales al sistema de transporte público, con medidas pioneras como el Bono Rural de Transporte a la Demanda y el programa Buscyl, que garantiza la gratuidad del servicio para todos los empadronados. “Ese es el modelo que funciona, el que cree en la igualdad de oportunidades y en la vertebración del territorio”, ha añadido María Cuesta.

El Partido Popular de Segovia considera que la aprobación del nuevo mapa concesional y de la Ley de Movilidad Sostenible, tal y como están planteados, supondría un golpe sin precedentes para la provincia. Por ello, trasladarán al Congreso una batería de iniciativas para impedir que se eliminen paradas o rutas sin una alternativa viable. “El Gobierno no puede seguir castigando a las provincias rurales. La movilidad no es un lujo, es un derecho”, ha concluido Pablo Pérez.