Muere un trabajador al caer desde un tejado en Valverde del Majano (Segovia)

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido este martes en el Polígono Industrial del municipio segoviano de Valverde del Majano tras precipitarse desde el tejado de una nave situada en el número 25 de la calle Roble, desde una altura aproximada de ocho metros, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El centro de emergencias recibió una llamada que alertaba del accidente laboral e indicaba que el hombre se encontraba inconsciente tras la caída.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y un equipo médico de la zona. Pero los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.