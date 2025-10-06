La Muestra Provincial de Teatro de Segovia regresa a finales de octubre al Teatro Juan Bravo de la Diputación

El vicepresidente primero y diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha presentado esta mañana la vigesimoctava edición de la Muestra Provincial de Teatro Aficionado, que tendrá lugar entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre en el Teatro Juan Bravo de la Diputación. La rueda de prensa también ha contado con la presencia de uno de los grupos de la capital, Catarsis, quien, de la mano de su actriz principal, Cristina San Juan, y su director, Quike Sánchez, ha prometido hacer disfrutar al público con su obra ‘La infancia perpetua’ el 30 de noviembre. A ellos se les sumarán diecinueve grupos de teatro amateur, quince de ellos provenientes de los pueblos segovianos y cuatro más de la capital, quienes convertirán el espacio cultural más importante de la provincia en un lugar abierto a mostrar el talento y el trabajo que realizan durante todo el año.

La Muestra Provincial de Teatro se ha consolidado como una de las actividades referentes del calendario cultural segoviano, así como en una gran oportunidad para los grupos aficionados de mostrar sus obras en un espacio privilegiado ante un aforo prácticamente completo. Bravo ha insistido en que “la Muestra de Teatro lleva cosechando éxitos en todas y cada una de sus ediciones, pues año tras año consigue llenar el Teatro durante todo el mes de noviembre”.

Algunos de los grupos participantes regresan tras la gran acogida que obtuvieron en la pasada edición, como es el caso de La Hacendera de Cabezuela o Con Dos Ovarios de Aldea Real. Asimismo, la Muestra contará con la participación de agrupaciones con una dilatada trayectoria en este evento; tal es así, que La Herradura Teatro, natural del Real Sitio de San Ildefonso, lleva presente desde los inicios. Del mismo modo, las tablas serán escenario para el grupo Nuevo Horizontes, integrado por personas con discapacidad intelectual.

Entre las obras destacadas de esta edición se encuentra ‘La Vida de Brian’, original del grupo de comedia británico Monty Python e interpretada por el grupo Cardalalana Teatro, establecido en Revenga; o la reconocida tragedia ‘Bodas de Sangre’ del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, que será llevada a escena por los segovianos Ponte a la Cola. Igualmente, el público podrá disfrutar de la comedia ‘Yo soy Cristóbal Colón’, representada por La Alborada de Hontoria; o de ‘El príncipe travestido y la falsa doncella’ representada por los actores de Zaquizamí Teatro, de Segovia, que será la que cierre esta edición el 4 de diciembre. El horario de las funciones será el habitual: todas ellas se representarán a las 20:30 horas, salvo las de los domingos y la del jueves 4 de diciembre que se llevarán a cabo a las 19:00 horas.

Durante su intervención, Bravo ha destacado que “esperamos que la presente edición siga el curso de la pasada en la que el Teatro Juan Bravo se llenó prácticamente todos los días, especialmente en las funciones de los viernes, sábados y domingos”. Así las cosas, ha animado “a segovianos y foráneos a acudir a una cita imprescindible con el teatro para disfrutar de las grandes compañías amateur que tenemos en nuestra provincia”.

Las entradas, que tendrán un precio de cuatro euros por función, estarán disponibles a partir del próximo miércoles 8 de octubre, tanto vía online, telefónica o de forma presencial en las taquillas del Teatro. Igualmente, se podrán adquirir bonos de tres entradas a un precio reducido de nueve euros. Además, la Diputación facilitará el transporte en autobús para aquellos grupos organizados de la provincia que deseen asistir a las representaciones, cubriendo los desplazamientos para un mínimo de veinte personas.