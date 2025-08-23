Una mujer roba una cadena de oro y un reloj tras engatusar a dos personas mayores en Valladolid

La Policía Nacional ha esclarecido dos robos de una cadena de oro y un reloj valorado en 3.500 euros, que fueron cometidos en Valladolid en junio pasado por la misma mujer, tras engatusar sus víctimas, en ambos casos personas mayores.

Según las dos denuncias de las víctimas de los robos en la Comisaría Provincial de Policía Nacional en la capital, la presunta autora había sido una mujer valiéndose del ‘modus operandi’ del llamado hurto amoroso. En el primer hurto del 3 de junio, un hombre de edad avanzada relató como una mujer joven había subido con él en el ascensor de su casa, y sorpresivamente se abalanzó agarrándole por el cuello mientras le decía ‘dame un beso, dame un beso’. El hombre quiso quitarse de encima a la mujer pero aprovechó el contacto para arrebatarle una cadena de oro del cuello. Cuando la víctima pidió auxilio y salió su esposa de su casa a ver que ocurría, la presunta autora se dio a la fuga.

En la segunda denuncia, una mujer también de edad avanzada relataba cómo el 15 de junio, la misma mujer que en la ocasión anterior, se puso a hablar con ella acompañándola hasta la puerta de su casa. Dado que la víctima había sido maestra durante muchos años, pensó que se trataba de alguna antigua alumna.

La presunta autora aprovechó este breve trayecto para agarrar de la mano a la víctima y sin que esta se diera cuenta, engatusándola con palabras amables y en contacto constante, le sustrajo de la muñeca un reloj de oro herencia familiar. Cuando la víctima se dio cuenta, la presunta autora se dio a la fuga a la carrera con el botín, valorado en 3.500 euros.

Cuando los investigadores del Grupo de Robos de la Comisaría de Parquesol tuvieron conocimiento de las denuncias, iniciaron pesquisas policiales para determinar la identidad de la presunta autora. Una vez que las gestiones policiales tuvieron éxito y se logró identificar plenamente a la mujer, se cursó una orden de búsqueda y detención, que ha culminado al ser detenida esta mujer en la localidad de Logroño el pasado 28 de julio, cuando fue sorprendida intentando realizar otro robo a un hombre, mediante el método del hurto amoroso. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.