El Mundial de Puzles se despide de Valladolid con la victoria por equipos de un conjunto internacional

El Campeonato Mundial de Puzles 2025 se despide de Valladolid con una victoria del equipo internacional Euro Jigsaw Jacks (Ejj) Squad, que ha completado un rompecabezas de mil piezas en 1 hora, 16 minutos y cuatro segundos, y sin desvelar aún dónde y cuándo se celebrará la próxima edición.

Este domingo 21 de septiembre ha puesto fin a una semana en la que se han completado 13.900 puzzles, se han entregado 14.500 euros en premios, con una participación récord de más de 3.600 jugadores y en el que ha destacado Polonia, que se ha llevado el primer y segundo premio en la categoría individual.

En concreto, Weronika Huptas y Wiktor Kacprzak obtuvieron el primer y segundo puesto en solitario, respectivamente, mientras que por parejas Huptas y su compatriota Anna Kazana, terminaron su puzle de mil piezas en el menor tiempo posible.

A diferencia de en otros deportes y aficiones similares, en esta competición los jugadores pueden competir en nombre de su país o a través de un conjunto con participantes de varios país, que es lo que han hecho en la categoría por equipos los ganadores, Ejj Squard, formado por Chiara Dellantonio (Italia), Katharina Reiner (Alemania), Hanna Lehikoinen (Finlandia) y Wiktor Kacprzak (Polonia).

El segundo puesto ha sido para las checas Czech Puzzlequeens (Jana Ondroušková, Kateřina Klinková, Tereza Koptíková y Markéta Freislerová) que ha completado su puzle en 1 hora, 17 minutos y 40 segundos, mientras que el tercero ha recaído en las holandesas O’S And A’s (Ellen Sinot, Inge Sinot, Sien Braat y Teun Braat), que encajaron todas sus piezas en 1 hora, 20 minutos y 40 segundos.

Presencia de Iberoamérica

La Cúpula del Milenio de Valladolid ha sido el lugar escogido para celebrar este certamen, en el que este domingo se han podido ver muchas maletas – la mayor parte de los participantes vuelven a sus países entre hoy y mañana – y se ha tomado el pulso a una afición que despegó durante la pandemia de la covid y los diferentes confinamientos.

Pese a que la presencia europea ha sido mayoritaria, sólo la 'delegación' alemana ha llevado a casi 150 participantes, también hay una importante representación de Iberoamérica, que crece cada año.

Mariandrea Cruz, de Colombia, que ya acudió el año pasado y esta vez lo ha hecho acompañada de otros varios compatriotas, ha valorado en declaraciones a EFE que este campeonato “es la fiesta del rompecabezas” y ha explicado su objetivo es aumentar la afición en su país con diferentes pruebas, con pequeños torneos en centros comerciales en la ciudades de Bogotá y Medellín.

De esta última ciudad proviene Juan José Muñoz, que acudió a su primer torneo en Villa de Leyva cuando terminó el confinamiento y, desde entonces, quedó “enamorado de la comunidad de los puzles, porque es muy unida, siempre tratando de que todo el mundo la pase bien y de que todo sea muy amigable”.

Una afición en auge

Los mexicanos Cristian Rosas y Rodríguez han participado en todas las categorías de este campeonato – han sido finalistas en individual, parejas y equipos – y ha recordado a EFE que la pandemia “detonó” el consumo de puzles, hasta el punto de que “escasearon hasta en las tiendas los rompecabezas y tenías que hacer pedidos y esperaba que llegara alguna entrega para que te pudieran enviar un rompecabezas”.

También han coincidido en que los rompecabezas no son tan populares en su país como en Europa, pero, en palabras de López, “en los últimos años se ha incrementado ese número a 200 o hasta 300 y se están buscando en diferentes ciudades como aumentar este hobby”.

Sin embargo, la clave de este juego la ha dado Juan Manuel Gutiérrez, de Bogotá, que ha afirmado que “los puzles generan mucha satisfacción, cuando tú estás armando y encuentras la pieza correcta o logras encontrar un grupo de piezas y empiezas a encajarlas todas con velocidad y con una fluidez”, informa Ical.