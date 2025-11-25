La Fundación Schola reconoce el compromiso social de sus estudiantes

El Aula Triste del palacio de Santa Cruz fue escenario del acto de entrega de los XIV Premios al Compromiso Universitario de la Fundación Schola, en colaboración con el Consejo Social de la universidad y la Junta, con el patrocinio de Caja Laboral.

Unos galardones que reconocen tanto el expediente académico como el compromiso social con la Universidad de los estudiantes de los centros universitarios integrados en cualquiera de los campus de la UVa (Valladolid, Palencia, Soria y Segovia) que hayan realizado estudios universitarios en el curso inmediatamente anterior.

En esta edición se han concedido tres premios de 1.000 euros siendo los ganadores los siguientes: En Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, Diana del Carmen Villar Pita; enCiencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales, Raúl Ortega de la Torre; y en Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas, Paula Mielgo Martín.

También se han concedido cuatro accésits a Lucía Sanz Valdivieso a Carlos Saravia de Coca y Sandra Rico Martínez y a Lucila Castañeda Aller.