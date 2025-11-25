Los templos gastronómicos de Castilla y León que conservan su Estrella Michelin

Veinte restaurantes de Castilla y León conservan su Estrella Michelin después de que ningún establecimiento de la Comunidad se sumara a este prestigioso reconocimiento en la gala celebrada esta noche en Málaga.

Los restaurantes de la Comunidad con este reconocimiento son: en Ávila, ‘Barro’; en Benavente, ‘El ermitaño’; en Burgos, ‘Cobo Evolución’ y ‘Ricardo Temiño; en León, ‘Cocinandos’ y ‘Pablo’; en Castroverde de Campos (Zamora), ‘Lera’; en Peñafiel (Valladolid) ‘Ambivium’; en Ponferrada ‘Mu.na’; en Matapozuelos (Valladolid), ‘La Botica’; en Miranda de Ebro, ‘Alejandro Serrano’ y ‘Erre de Roca’; en Navaleno (Soria) ‘La lobita’; en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) ‘Taller’; en Sardón de Duero (Valladolid), ‘Refectorio’; en Salamanca, ‘En la parra’ y ‘Víctor Gutiérrez’; en Soria, ‘Baluarte’; en Valladolid, ‘Alquimia-Laboratorio’ y ‘Trigo’.

La lista de tres estrellas se queda como estaba: ‘Casa Marcial’ (Asturias), ‘Lasarte’ (Barcelona), ‘Arzak’ (San Sebastián, Guipúzcoa), ‘Martín Berasategui’ (Lasarte-Oria, Gipúzcoa), ‘El Celler de Can Roca’ (Girona), ‘ABaC’ (Barcelona), ‘Cenador de Amós’ (Villaverde de Pontones, Cantabria), ‘Akelarre’ (San Sebastián, Gipúzcoa), 'Aponiente' (El Puerto de Santa María, Cádiz), ‘Quique Dacosta’ (Denia, Alicante), DiverXO (Madrid), ‘Azurmendi’ (Larrabetzu, Vizcaya), ‘Atrio’ (Cáceres), ‘Cocina Hermanos Torres’ (Barcelona), ‘Noor’ (Córdoba) y ‘Disfrutar’ (Barcelona).