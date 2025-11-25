Mañueco advierte a Vox que Castilla y León funciona sin ellos

Se acerca el fin de la legislatura y, con ella, los partidos y los políticos han entrado en modo electoral. Se nota en los constantes rifirrafes, en los aspavientos y descalificativos o en el abuso de las hipérboles en las intervenciones parlamentarias de sus señorías, más pensadas de cara a la galería y para tener contentos y sus parroquianos.

La sesión de control a la Junta de este martes en las Cortes volvía a poner de manifiesto el clima de tensión existente, sobre todo por parte de PSOE y Vox hacia la Junta y el PP, y especialmente de estos últimos. La excepción que cumple la regla fue, en este caso, la del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, cuyo cara a cara con el presidente Fernández Mañueco discurrió dentro de unos cauces de respeto y sosiego. De hecho, el propio líder popular agradecía al abulense su tono constructivo.

El debate de Mañueco con el portavoz de los conservadores, David Hierro, se pareció más un ajuste de cuentas, sobre todo por parte de Hierro quien acusaba al jefe del Ejecutivo de «contradecirse» en mal hablar de inmigración o violencia intrafamiliar, además de empeñarse en que Mañueco explicase en el hemiciclo si Santiago Abascal tiene palabra o piensa que la tiene como dijo en el pleno sobre incendios.

«Sea valiente y dígalo», decía el de Abascal, quien preguntaba al presidente si sigue respaldando los 32 puntos del acuerdo de Gobierno que PP y Vox suscribieron al inicio de la legislatura o si sigue identificado con las leyes del aborto o de ideología de género de la izquierda. Mañueco, lejos de amilanarse, se lanzaba directamente a la yugular de Hierro y le espetaba, sin pelos en la lengua, que el PP firmó y cumplió dicho pacto de Gobierno, pero que Vox también lo rubricó pero con la diferencia de que después se fueron «porque se lo dijeron los de arriba» dejando claro que son «incapaces» de gestionar esta comunidad.

El presidente resumía la espantada de Vox utilizando un símil taurino: «Salieron corriendo del ruedo, subieron al tendido y se pusieron a gritar». Además, echaba en cara a Vox que ahora «finjan» nuevamente estar enfadados con el PSOE cuando hace apenas unos días formaron la «coalición del ruido» para «embarrar» el debate público y tumbar los presupuestos autonómicos de 2026.

Y advertía a los conservadores que Castilla y León, sin ellos, funciona y avanza. «Aquí ya no se les espera», finalizaba

Unidad frente al machismo

El cara a cara con la portavoz del PSOE, Patricia Gómez, dejaba también algún momento interesante. Sobre todo, cuando esta última dudaba del compromiso de Mañueco contra la violencia hacia la mujer y le llamaba «machista y bárbaro».

El jefe del Ejecutivo no quiso entrar al trapo, y apelaba a la unidad de todos para combatir esta lacra. Si bien, recordaba al PSOE que esta legislatura un procurador suyo, Ángel Hernández, tuvo que dejar su acta tras ser condenado por violencia machista.

Dos plenos más para cerrar la legislatura

Po rotro lado, las Cortes regionales cerrarán el último periodo de sesiones de la legislatura con dos plenos más, previstos para el 9 y 10 de diciembre y para el 16 y 17 de diciembre. Así lo decidió este martes el órgano de control del Parlamento autonómica una vez oída la Junta de Portavoces.

De esta forma, el Legislativo recupera las fechas fijadas para este periodo de sesiones (septiembre-diciembre) que se modificó con el inicio de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que la oposición tumbó la semana pasada durante el debate de las enmiendas a la totalidad.