Nuevo respaldo de la Junta de Castilla y León a los ganaderos de extensivo

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) recoge en su edición de este miércoles 17 de septiembre la convocatoria de ayudas por valor de 2,4 millones de euros para que los ganaderos de extensivo realicen inversiones en infraestructuras dentro de sus explotaciones, que "contribuyan a mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera y potencien el aprovechamiento de los pastos”, según ha indicado el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano, en la visita que ha realizado esta mañana a una finca ubicada en la localidad salmantina de Carrascal de Barregas.

Serrano, que ha incidido en que el plazo de presentación de solicitudes es de dos meses a contar a partir de mañana, ha explicado que la ayuda será del 60 % del coste elegible, con un máximo de 10.000 euros por proyecto inversor, y que las obras se deben realizar en el plazo máximo de diez meses a partir de la concesión.

Las actuaciones subvencionables comprenden desde la construcción de cercados hasta estructuras de abastecimiento de agua, pasando por mangas de manejo fijas, pasos canadienses o lazaretos. Asimismo, la orden prevé que se puedan sufragar equipos tales como cisternas o abrevaderos móviles, las conducciones para el abastecimiento de las instalaciones, e incluso la elaboración de los estudios e informes necesarios para la ejecución de estos proyectos.

Los beneficiarios de estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), serán personas físicas, titularidades compartidas, comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas titulares de una explotación ganadera extensiva o propietarios de los terrenos donde se ubica una explotación ganadera extensiva, en el ámbito territorial de Castilla y León, “siempre que cumplan con los programas nacionales de erradicación de enfermedades”, ha puntualizado Serrano.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, tras la aplicación de los criterios de selección previstos en las bases. Entre estos criterios se encuentran la ubicación de la explotación, si está en zona de montaña o con limitaciones especiales; el número de cabezas de ganado (según la escala de Unidades de Ganado Mayor o UGM); la superficie afectada por la inversión o el porcentaje de animales inscritos en libros genealógicos de razas autóctonas.

Ayuda reposición cercados afectados por incendios

Esta línea de ayudas es independiente de la que se encuentra incluida dentro del Plan de Recuperación promovido por el Gobierno autonómico para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados en los municipios afectados por los incendios, cuyo formulario de declaración responsable se ha publicado en la web oficial de la Junta en la jornada de ayer. Este formulario se suma al modelo también disponible para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena.

Un compromiso con la ganadería extensiva

Durante su intervención en la pasada edición de Salamaq, el presidente Alfonso Fernandez Mañueco subrayó el inicio de un plan de apoyo específico a la ganadería extensiva. Con esta propuesta se pretende reconocer y reforzar el papel esencial que desempeña este modelo productivo en el mantenimiento del medio rural, como herramienta eficaz contra la despoblación y en la prevención de incendios forestales gracias al aprovechamiento sostenible de los pastos. Esta hoja de ruta se plantea como un camino de futuro en la que se apoya a los profesionales del sector, garantizando su viabilidad económica y fortaleciendo su contribución medioambiental y social.