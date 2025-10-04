Nuria Rubio: “El PSOE esta donde ha estado siempre: Defendiendo la paz y en contra del genocidio”

La vicesecretaría del PSOECyL y viceportavoz en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, resaltó, en la concentración en solidaridad con el pueblo palestino convocada por el PSOE de León, que “el PSOE, está donde ha estado siempre: Defendiendo la paz, la justicia y condenando el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza” a la vez que acusó a Mañueco de seguir escondido. “Nunca hemos visto a nadie tan desconectado del pueblo.”

“Es imposible no empatizar con lo que está sucediendo, es imposible, no revolverse viendo las imágenes del sufrimiento de los civiles, especialmente de los niños y niñas”, manifestó Rubio, que tachó de “totalmente incomprensible que el PP esté en contra de los derechos humanos.”

“Es incomprensible ver a un Partido Popular totalmente desconectado de la ciudadanía, incluso de sus propios votantes”, señaló la representante socialista tras recordar que el PP y Vox votaron en el pasado Pleno de las CCyL en contra de la condena de forma rotunda del genocidio, a iniciativa del PSOE.

“Partido Popular y Vox votaron en contra, están en contra de los derechos humanos. Nunca los hemos visto tan alejados de toda la ciudadanía”, lamentó.

Rubió acusó asimismo al gobierno de Mañueco y al PP de estar escondidos, “como han estado escondidos con la tragedia de los incendios y como siguen escondiéndose ante sus casos de corrupción.”

“Este lunes empieza el juicio de la trama eólica, nuevamente van a empezar a hablar los testigos y no sabemos dónde está el señor Mañueco. Nunca hemos visto a nadie tan desconectado del pueblo.”