Ponferrada, una ciudad "segura y tranquila" para vivir y trabajar

"Ponferrada es una ciudad segura y tranquila”. Son palabras en las que coinciden eel concejal de Seguridad Ciudadana de Ponferrada, Carlos Cortina, y el intendente jefe de la Policía Municipal de la ciudad, Arturo Pereira, tras hacer balance de seguridad de los dos meses principales de verano, donde se produjeron 16 detenciones, la mayor parte de ellas en agosto.

Cuatro de ellas fueron por reclamación judicial, seis por lesiones o amenazas, dos por violencia de género, otras dos por daños y dos más por quebrantamiento de órdenes de alejamiento, según informaron.

Se trata de cifras similares a las de años anteriores y que ponen de relieve también que en Ponferrada "no hay problemas de convivencia con los inmigrantes", que están plenamente integrados, según Pereira.

De hecho en la ciudad conviven 83 comunidades, incluida la local. “Ponferrada siempre ha sido una ciudad de acogida. No hay un problema estructural de convivencia sino determinados inmigrantes que son delincuentes, igual que hay delincuentes nacionales”, decía el policía, quien apuntaba que los inmigrantes representan casi el cinco por ciento de la población.

En cuanto a personas identificadas, fueron un total de 117, la mayor parte de propietarios de fincas sin desbrozar ( 58), por lo que Cortina volvía a hacer un llamamiento para que se mantengan esos espacios limpios y poder evitar así incendios.

“Intensificaremos la campaña para que todos mantengan limpias sus fincas. Se esta hablando también con los vecinos de los pueblos de cómo hacerlo de la mejor manera posible para que estén bien y seguros ante incendios”, explicaba, en declaraciones recogidas por Ical.

En cuanto a las denuncias por botellón, hubo siete, cifras que van en descenso. "Cada vez se bebe menos en las calles y cada vez van menos a discotecas y pubes", afirmaba Pereira.

Por su parte el concejal pedía a los ciudadanos que depositen los residuos en los contenedores y puntos limpios habilitados, así como a los propietarios de mascotas que recojan sus excrementos.

En el Plan de Viviendas, a lo largo de julio y agosto los agentes controlados 36, visitándolas dos veces al día e informando puntualmente a sus propietarios. “Animamos a que en años venideros la gente se sume a este servicio para que disfruten de sus vacaciones con tranquilidad”, animó el concejal.

El balance de tráfico se mantiene también estable, con un total de 17 atestados en esos meses, principalmente por alcoholemia. Se registraron 198 accidentes sin heridos y cinco con heridos, uno de ellos fallecido.

Respecto a la vigilancia especial entre los Vehículos de Movilidad Personal, VPM, o patinetes, se registró un juicio rápido contra una persona que conducía un patinete cuyas características lo catalogan como ciclomotor y para lo que es necesario permiso de circulación. Fue condenado a una multa de 1.500 euros.

En todo caso el intendente advierte que aún no hay una legislación clara sobre este tipo de vehículos, sino normas muy básicas. Por eso la Dirección General de Tráfico, DGT, trabaja en una normativa más específica.

Otra de las intervenciones fue la vigilancia del Parariel y Montecastro, donde se realizaron 260 horas, tanto en coche, moto o a pie, con la ayuda de Protección Civil. Se registraron y controlaron 12 incendios de matorrales y tres en fincas.

Además, la Policía Municipal ayudó en todas las labores por el gran incendio de agosto, tanto en los desalojos de pueblos, realojos de personas o cortes de carreteras, entre otras actuaciones. Como viene siendo habitual, se vigiló el Camino de Santiago, donde hubo dos intervenciones por pérdida o robo de documentos y dos incidentes sanitarios. Por último se cerró con éxito la vigilancia de frutales, donde no se registró ningún robo.