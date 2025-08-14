Optimismo contra el fuego en Zamora y León: "Estamos mejor que a primera hora de los días anteriores"

Buenas noticias las que llegan en la lucha sin cuartel contra los incendios forestales que asolan Castilla y León en las últimas horas, sobre todo en las provincias de León, Zamora y Palencia y que afectan hasta once espacios naturales.

Y es que según informan fuentes de la Junta y de la Delegación del Gobierno, los trabajos llevados a cabo durante la última noche han supuesto una mejora de los seis grandes incendios forestales que están atacanado a estas tres provincias con virulencia, que siguen aún activos y en nivel de gravedad dos y con algunas poblaciones evacuadas, aunque menos que en la jornada de ayer.

"La situación ha mejorado mucho desde ayer", ha asegurado el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez, sobre la evolución de los fuegos en esa provincia, quien apuntaba que hoy se parte de una situación mucho mejor que los dos días anteriores a primera hora de la mañana.

En el caso del incendio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, ayer hubo pequeñas reproducciones, si bien ahora está "prácticamente parado y no avanza", explica, en declaraciones recigidas por Efe.

Esa situación contrasta con la que situación de ese fuego en la provincia de León, donde saltó el martes, ya que esta última noche la han pasado fuera de sus casas unos 8.000 vecinos de 34 poblaciones.

Sobre el otro gran incendio de Zamora, el de Puercas, a lo largo de la última noche se ha recorrido gran parte del perímetro de ese incendio con maquinaria pesada, lo que supone un "gran avance", según el jefe de Medio Ambiente en Zamora.

Eso hace que este incendio que en la última noche ha provocado el desalojo de nueve poblaciones tenga ahora una situación "relativamente estable".

Pese a todo, se espera que a lo largo del día haya pequeñas reproducciones de ese fuego, y salvo que haya golpes de viento, se prevé también controlarlo.

Preocupan a esta hora dos incendios de Galicia que proceden de la provincia vecina de Orense, y amenazan en la provincia de Zamora los valles de Lubián y Porto.

Esos fuegos aun no han entrado en la provincia de Zamora, pero debido a su avance, anoche se preparó el operativo por si fuera necesario evacuar las poblaciones zamoranas de Castromil, Hermisende, San Ciprián de Hermisende, Castrelos y La Tejera, algo que finalmente no fue necesario.

Poor otro lado, en la provincia de León siguen en nivel dos de gravedad los incendios declarados en Yeres -que afectó al paraje natural y cultural de Las Médulas-, en Llamas de la Cabrera y en Anllares del Sil.

Además otros tres incendios mantienen el nivel 1 de gravedad en Padersivil, Orallo y Fasgar, algunos de ellos tras bajar de peligrosidad y permanecer durante horas en nivel 2