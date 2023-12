La organización del Fin de Año Universitario de Salamanca reforzará la “limpieza, seguridad y sostenibilidad” de la fiesta

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, responsable de organizar el Fin de Año Universitario junto a la productora DTV, anunció este martes su intención de reforzar la “limpieza, seguridad y sostenibilidad” de la celebración con el objetivo de promover “conductas cívicas y responsables” entre los 20.000 jóvenes que se esperan el próximo jueves 14 de diciembre en la Plaza Mayor, y varios miles más en los actos posteriores a las campanadas universitarias y durante el fin de semana.

Así, la organización contará con un dispositivo de atención sanitaria coordinado con Cruz Roja, formado por un equipo de personal técnico y en el que habrá un hospital de campaña. Además, con el objetivo de impulsar una movilidad “segura y sostenible”, desde la organización tambiénhan cerrado acuerdos de colaboración con las compañías Alsa y Avanza para duplicar la capacidad de la red autobuses que llegan a Salamanca desde otras ciudades.

Asimismo, también anunciarán en sus redes sociales y página web el servicio de la red de trenes de media y larga distancia para evitar el uso de vehículos particulares en la medida de lo posible. Se contará con hasta 10.000 plazas para cubrir las necesidades de desplazamiento.

Con respecto al plan de sostenibilidad y de protección del entorno, se repartirán 15.000 ceniceros portátiles reutilizables para desechar las colillas y facilitar la adecuada gestión de los residuos y la basura dispersa. Esta acción es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca y la Mesa del Tabaco, dentro de su campaña de concienciación medioambiental ‘Depende de TODOS’.

Además del amplio equipo de limpieza desplegado por el Consistorio, la Plaza Mayor contará con un espacio acotado para las personas con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, que podrán ir acompañadas de su grupo de amigos.

Consumo responsable

Aparte, y ante la importancia creciente de esta fiesta, los responsables han diseñado un “planespecial” para promover “conductas cívicas y responsables” entre los asistentes y para “proteger elentorno” donde se celebra el Fin de Año Universitario. Para ello, la ONG Controla Club, premio de la Fundación Cruz Roja a la prevención de las drogodependencias, instalará un punto de información en la Plaza Mayor en relación a la dispensación responsable y el consumo moderado de bebidas. Bajo el lema “Piensa mientras bailas”, mediadores especializados en ocio nocturno de la citada ONG, se encargarán de repartir folletos informativos y de transmitir mensajes de concienciación sobre el consumo responsable de alcohol.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento y la ONG Iguales, se instalará un Punto Violeta, como espacio de atención, información y prevención de cualquier forma de violencia contra la mujer; y otro Punto Arcoíris para atender cualquier caso de homofobia o discriminación sexual.

Sobre las campañas informativas, desde la organización destacaron que “el público joven es muyreceptivo”. Por ello, consideraron que esta fiesta, que “reúne a miles de personas de todas las partesdel mundo”, es un “buen altavoz para lanzar todo tipo de mensajes sobre las buenas prácticas yconductas cívicas a la hora de salir por las noches”.

Además, dada la dimensión turística y cultural del evento, este año la organización ha programado visitas guiadas para los estudiantes procedentes de fuera de Salamanca, ofreciendo la oportunidad de conocer su patrimonio cultural y fortalecer el vínculo entre el Fin de Año Universitario y la ciudad. Asimismo, y dentro de la implicación con la sociedad salmantina que tiene el Fin de Año Universitario, desde sus inicios, una parte de la recaudación de las consumiciones en los localesse destinará a la asociación nacional de lucha contra el cáncer 'We can be heroes', informa Ical.