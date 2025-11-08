Una persona fallecida y dos heridas en un accidente de tráfico en Salamanca capital

Una persona ha fallecido y dos han resultado heridas esta madrugada al salirse un turismo en la calle Calzada de Medina de la capital salmantina, según ha informado en su web el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

El suceso se ha producido en torno a las cinco menos diez de la madrugada, una llamada ha avisado del accidente, con tres personas heridas y atrapadas dentro del turismo.

En el lugar del accidente, los organismos de emergencias han confirmado la muerte de una de las personas heridas, mientras que el personal sanitario de la sanidad autonómica ha atendido a otras dos personas heridas, a quienes ha trasladado más tarde en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Salamanca.