La plaza de este pequeño pueblo que la hace única en el mundo. ¿Sabes por qué?

Si por algo sorprende España es por la variedad de sus pueblos. Muchos de ellos son tan singulares que les permiten ser únicos en el mundo. Es el caso de un pequeño pueblo que cuenta con una particular plaza cuya construcción no ha copiado nadie. Y como no podía ser de otra manera la particularidad llega en su zona más histórica y visitada, la plaza mayor. Algunas suman siglos de historia y otras solo necesitan el ajetreo diario para mostrar la cara más viva de la ciudad. Eso sí, todas son lugares imprescindibles en cualquier visita y el punto perfecto para inmortalizar la visita a esas capitales. La plaza se refiere a un sitio o paraje espacioso y ancho, dentro de un poblado, al que pueden afluir varias avenidas o calles en las que se han de realizar actividades principales de carácter urbano.

Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran gran cantidad de actividades sociales, comerciales y culturales. Las funciones simbólicas, tanto políticas como religiosas son de gran importancia en estos espacios, siendo elegidas para la celebración de coronaciones, ejecuciones, manifestaciones, procesiones, canonizaciones...

A menudo son elegidas para levantar en ellas monumentos conmemorativos o estatuas, ya que son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de mantenimiento de la memoria histórica. Además, al ser lugares de encuentro, albergan actividades lúdicas y festivas: fiestas, juegos, espectáculos, deportes, mercadillos o cualquier acto público imaginable.

La función económica (plaza de mercado) responde a la vitalidad de las transacciones espontáneas, pero también las hacen ser objeto de especial atención y control por los poderes públicos, así lo indica Wikipedia. Otra función significativa es la militar, que está en el origen de muchas ciudades. El término "plaza" en lenguaje castrense, es equivalente a "ciudad", y está en muchas expresiones convencionales.

Pues, un pequeño pueblo española es único por su plaza. Este municipio, es el burgalés de Villadiego, y su peculiaridad, son sus soportales doblados. Se trata de una plaza porticada, de planta en forma de “L” invertida, de amplias dimensiones. Presenta una peculiaridad que la singulariza respecto al resto de las plazas castellanas y es que parte de sus soportales (el lado norte) están doblados; los soportes interiores son de madera con el característico capitel zapata de la arquitectura popular, los exteriores son de piedra, más resistentes a la inclemencias meteorológicas; quizá las actividades comerciales que se realizaban en ella expliquen el duplicado del soportal.

Los soportales a pesar de estar realizados en distintos momentos constructivos, con diferentes materiales y estilos dan un aire de unidad a la plaza y se integran con armonía. La plaza como se ha señalado acogió un mercado desde antiguo (mercado que fue referente local y comarcal), las actividades de divertimento populares y era también el centro de las relaciones sociales. Entonces como en nuestros días conserva esas características de núcleo económico y social.

Esta plaza ha servido para multitud de acontecimientos de distinta índole. Por un lado, ha hecho las veces de mercado, pero también ha acogido algunas actividades culturales.

“Tomar las de Villadiego”

Pero Villadiego también es reconocido por la célebre frase de “Tomar las de Villadiego”, ¿Pero qué significa? Los especialistas relacionan esta frase con la encomienda-privilegio que el rey Fernando III (1199-1252), más conocido como “El Santo”, le dio a los judíos de Villadiego. Mediante un decreto los dio su protección y prohibió que se los persiguiera y apresara señalando penas para los que hicieran daño o sometieran a vejaciones y maltratos. Si bien, para garantizar su protección, les hizo llevar unas calzas de color amarillo, maldito para los judíos, para que se los pueda reconocer a simple vista.

Los judíos entraban por la puerta de atrás de la iglesia de San Lorenzo de Villadiego y salían por la principal con las calzas cambiadas. Así, tomar las de Villadiego era ponerse otras calzas, que significaba cambiar de estatus para pasar a uno más seguro. Y por eso esta expresión aparece, según el diccionario de autoridades, en las obras de dos conversos, como Fernando de Rojas y Cervantes.

Así, cuando se iniciaron las persecuciones contra todos los judíos de Toledo y de Burgos, estos dejaban sus calzas o leotardos para “tomar las de Villadiego” e irse a este municipio burgalés al amparo del monarca castellano.

Historia y atractivos

Villadiego fue fundado por el conde Diego Rodríguez Porcelos, señor de Amaya, en el siglo IX. Entre 1785 y 1833 fue cabeza del partido judicial de Villadiego. En el Censo de Floridablanca de 1787 tenía la categoría de villa, con alcalde mayor y Jurisdicción de Señorío, siendo su titular el duque de Frías, cabecera del partido de Villadiego de la Intendencia de Burgos, que comprendía en la categoría de pueblos solos tres villas, cinco lugares, tres granjas, una venta y una despoblado, además de varias cuadrillas y su propia jurisdicción, según asegura Wikipedia.

Entre sus atractivos monumentales destacan:

- Plaza Mayor de Villadiego. Plaza porticada de traza medieval. Se reformó en 2005.

- Estatua Fray Enrique Flórez, 1906, obra de Aniceto Marinas, en el centro de la plaza Mayor.

- Palacio de los Velasco o de los Condestables de Castilla, del siglo XVI.

- Las casas de Porras, Varona, Bustillo, Santa Cruz y Borja.

- Arco de la Cárcel. Es la única puerta de la antigua muralla que se conserva. Era la principal de las cuatro puertas que existieron. Es un edificio de estilo renacentista del siglo XV. Fue mandado construir por la familia de los Velasco, señores de la villa. El edificio fue utilizado como cárcel en los siglos XIX y XX. Actualmente es Museo Pictórico.

- Pozo artesiano.

- La plaza de toros, construida en 1957.

- Varios parques, uno de ellos construido en 2014.

- Puente medieval sobre el río Brullés

- Iglesia de San Lorenzo, de origen románico pero en su mayoría gótica. Es de los siglos XIV y XV.

- Iglesia de Santa María, edificio gótico del siglo XVI.

- Convento de San Miguel de los Ángeles, con iglesia gótica del siglo XVI.

- Ermita del Cristo, capilla del siglo XV.

- Museo de Arte Religioso o Arte Sacro, en la iglesia de San Lorenzo.

- Museos Pictórico, de la Radio, Etnográfico y Paleontológico, ubicados en el Arco de la Cárcel y calle de la Vega.

- Museo del Cómic Fabulantis, construido en 2015 en el edificio del antiguo matadero municipal, en el cruce entre la calle Sedano y la avenida de los Reyes Católicos.

- Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque Las Loras, inaugurado en 2022 en la calle de Diego Porcelos.