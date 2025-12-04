Una programación cultural navideña con espectáculos de magia y música coral en los pueblos de Segovia

El vicepresidente y diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la nueva edición del festival ‘Vive la Magia, Segovia Provincia Mágica’, una iniciativa que llevará espectáculos de ilusionismo de carácter internacional a cincuenta y tres municipios de la mano de la Asociación Festival Internacional Vive la Magia (FIVEM).

FIVEM es la entidad promotora de este reconocido festival que, desde hace más de veinte años, reúne a destacados ilusionistas nacionales e internacionales en Castilla y León. Como en años anteriores, los organizadores del FIVEM han sido los encargados de elaborar un catálogo de artistas y espectáculos del que los ayuntamientos participantes han elegido sus actuaciones, con las que la Diputación colaborará asumiendo una parte del caché de cada espectáculo, con una aportación que oscila entre el 30% y el 70% del coste total, en función del tamaño poblacional.

En la presentación también ha participado el coordinador de la extensión ‘Segovia Provincia Mágica’, Adolfo Casas, y el mago y director de FIVEM, Juan Mayoral, quienes han destacado que la provincia de Segovia se convertirá en una provincia mágica desde el 14 de diciembre, arrancando en Otero de Herreros con el ilusionista Iván Asenjo, hasta el 6 de enero con el mago Héctor Sansegudo en Valseca.

La iniciativa, que alcanza su novena edición, ha supuesto un esfuerzo económico de más de 28.000 euros para apoyar a los municipios en la contratación de la veintena de magos participantes. Este proyecto tiene como objetivo acercar la magia y las artes escénicas a las localidades de la provincia para ofrecer a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de espectáculos profesionales de prestigio, sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Durante la presentación, José María Bravo ha destacado que “con Vive la Magia seguimos apostando por la descentralización de la cultura, garantizando que el ocio de calidad llegue al medio rural, ofreciendo a las familias propuestas atractivas, tanto para público infantil como adulto”.

El festival incluye espectáculos de ilusionismo, magia escénica y talleres, con una duración mínima de cincuenta minutos y pensados para su disfrute en familia. Las actuaciones se celebrarán en espacios cerrados habilitados por los ayuntamientos, garantizando las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de cada función. El diputado ha subrayado que “los magníficos datos de participación registrados en años anteriores, con más de cincuenta actuaciones en cada una de las últimas ediciones, reflejan el enorme interés que despierta este proyecto y justifican nuestra continuidad en el apoyo a una iniciativa tan consolidada y querida por los vecinos”.

Cantos para el Adviento y la Navidad

Del mismo modo, se ha presentado la vigésima edición del ciclo de música coral ‘Cantos para el Adviento y la Navidad’, una cita que, “tras veinte ediciones, se ha convertido en una tradición que dinamiza social y culturalmente nuestros municipios durante la Navidad, favoreciendo así el encuentro vecinal y manteniendo vivas nuestras costumbres musicales”, tal y como ha asegurado Bravo.

La Diputación de Segovia, a través del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, ha destinado 25.250 euros a este ciclo que, tal y como ha destacado el diputado de Cultura “es una muestra de la fortaleza del movimiento coral segoviano y del compromiso de la Diputación con la cultura en el medio rural, asegurando que todos los pueblos, independientemente de su tamaño, tengan acceso a propuestas de calidad”.

En la presente edición participarán doce corales y agrupaciones vocales de la provincia, que acercarán a los vecinos la música polifónica, clásica y tradicional propia de estas fechas en iglesias, centros culturales, salones municipales y plazas, ofreciendo conciertos pensados para todos los públicos. El programa recorrerá treinta y nueve municipios, iniciándose el 19 de diciembre en Otero de Herreros y Ayllón con las formaciones Voces de Castilla y La Espadaña Coral respectivamente, y concluyendo el 4 de enero en Santo Tomé del Puerto con el Coro de Cerezo.

El diputado ha recordado que “no se trata solo de llevar conciertos a los pueblos, sino también de apoyar a nuestras propias corales, auténticos agentes culturales que mantienen viva la afición musical”.