Unicaja inmortaliza el legado de Carmen Martín Gaite en Salamanca mediante la instalación de una placa en la que fuera su casa

Unicaja quiso inmortalizar el legado de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite mediante la instalación de una plaza en la fachada de su sede en la plaza de los Bandos de Salamanca, mismo lugar donde se situaba la vivienda de nacimiento y residencia de la narradora. De este modo, la entidad se suma a los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Martín Gaite.

La placa fue descubierta en un acto que contó con la presencia del director territorial de Unicaja en Castilla y León, Manuel Rubio, además del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el secretario general de la Universidad de Salamanca (Usal), Alfredo Ávila de la Torre, y la catedrática de la Usal y coordinadora del blog sobre Carmen Martín Gaite, Esther del Brío.

Según recalcó Manuel Rubio, a pie de placa, la entidad muestra así su apoyo a la figura y la obra de “una de las escritoras españolas más relevantes del siglo XX”, de cuyo nacimiento se cumplen exactamente 100 años el 8 de diciembre.

“Unicaja, consciente de la importancia de la cultura como pilar de progreso, cohesión y proyección exterior para Castilla y León, refuerza así su compromiso social con la región, que pone de manifiesto a través de su colaboración en la organización y promoción de diferentes actividades en toda la comunidad”, añadió.

Este respaldo, enmarcado en la política de sostenibilidad de Unicaja, “contribuye tanto al fortalecimiento del tejido social como al enriquecimiento de la vida cultural de la región, un territorio con el que la entidad tiene una especial identificación”.

Por su parte, el acalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien recordó que junto a la sede de Unicaja se encuentra la escultura que recuerda a la escritora y, en la misma plaza, se encuentra depositado su legado, en el Centro Internacional del Español, se congratuló por el compromiso con esta efeméride por parte de toda la ciudad, incluyendo administraciones, instituciones, universidades, asociaciones y miembros del tejido cultural.

“Nosotros, desde el Ayuntamiento, hemos elaborado un amplio programa de actividades y estamos muy orgullosos de reivindicar este legado de una de las grandes figuras de las letras hispánicas”, refirió el regidor, quien recordó los actos celebrados a instancias municipales, incluyendo obras de teatro, visitas guiadas, recitales, exposiciones, charlas y la inauguración, en el barrio Pizarrales, de una biblioteca a la que da nombre.

La catedrática Esther del Brío, coordinadora del blog de la escritora, destacó la importancia de difundir la obra y la memoria de Carmen Martín Gaite. “Creo que hacerlo en un día como hoy, de nubosidad variable, que es una de sus obras, y viendo además las mismas vistas que veía ella, eso sí, desde el primer piso en su casa, creo que es un honor enorme”, refirió.

Finalmente, el secretario general de la Usal, Alfredo Ávila de la Torre, se sumó a los agradecimientos y a las felicitaciones por este homenaje a la escritora. “Acompañar a Carmen Martín Gaite supone alinearse con esa estrategia de nuestra universidad de potenciar siempre el talento y no solo como custodios del conocimiento, sino también para transferirlo al resto de la sociedad y darle visibilidad”, refirió.