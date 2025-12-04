El Purple Weekend de León arranca con casi todas las entradas vendidas

La XXXVI edición del Purple Weekend de León ha colgado el cartel de no hay entradas para las jornadas de conciertos en Espacio Vías de viernes y sábado, dejando margen a la posibilidad de conseguir alguna de las últimas que todavía quedan para el domingo.

Un año más el festival leonés inundará las calles de León de parkas y mods en la que se ha convertido en una referencia cultural ineludible del mes de diciembre.

La ciudad se viste de gala para recibir a todo ese público del festival que acude cada año con precisión estacional para disfrutar de los conciertos, las sesiones de dj en distintos clubs de la ciudad, exposiciones, el mercadillo de vinilos y ropa vintage; o la Scooter Run, un clásico que suele congregar a visitantes y locales alrededor de las Vespas y Lambrettas que se concentran para desfilar por las calles de León.

La música arrancará el viernes día 5 con una nueva fiesta 'Revival 77 & New Punk' en la que se disfrutará del sonido eléctrico y crudo de una banda referencial del power pop australiano como The Chevelles; de los himnos contundentes y frescos de The Molotovs; y del post-punk áspero y sofisticado de The Horrors.

El sábado día 6 comenzará con sabor local y a partir de las 13:00 horas el Espacio Vías acogerá la psicodelia y experimentación de los leoneses Brators. Ya por la tarde llegarán The Spitfires con toda la energía de su música condensada en su nuevo y esperado álbum, 'MKII'; la receta de punk & roll y espíritu mod de Laurie Wright; y uno de los mayores exponentes del swing y soul como es Nick Waterhouse.

El domingo día 7, única fecha para la que aún quedan las últimas entradas, la música se iniciará a mediodía con el sonido garage-punk-yeyé y el innegociable sentido del humor de los vascos Lie Detectors.

Por la tarde, llegará una de esas bandas que dará que hablar, los italianos The Peawees; para luego tomar el relevo el rock alternativo de Drink The Sea, la nueva banda del compositor, guitarrista y fundador de R.E.M. Peter Buck; y la fiesta terminará con una banda imprescindible para entender el fenómeno del Britpop a mediados de los 90 como es The Boo Radleys.

Completo programa de actividades

El Purple Weekend no solo se ciñe a todos estos conciertos, ya que la ciudad flotará durante los días de festival sobre la música que pinchará una plantilla de selectores de vinilos que pondrán a bailar a los festivaleros en las fiestas tras los conciertos que acogerán el propio Espacio Vías y el Vannity. Unas pinchadas a las que se sumarán las programadas en diversos clubs como el Chelsea, el Babylon, el Café Nueva Luna o el Black Bourbon.

Además se podrá disfrutar de dos fiestas exclusivas el sábado y el domingo, con aforo limitado y entradas a 5 euros, en la Sala Glam Theatre en la que participarán conocidos djs.

También durante los días del Purple Weekend se tendrá la oportunidad de hacerse con el fanzine o de disfrutar del nuevo proyecto del fotógrafo documental y musical Alex Amorós en la exposición 'Le scéne Purple Weekend' que permanecerá abierta al público hasta el 2 de enero.

No faltará tampoco el mercadillo de ropa vintage y vinilos de coleccionista que albergará el Espacio Vías, a lo que se unirá la jornada de puertas abiertas para toda la familia del lunes día 8, que esta edición contará con el concierto participativo de Rockschooleon.