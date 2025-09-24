Un proyecto detectará la soledad no deseada en mayores mediante IA en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado el balance del primer año de ejecución del Plan Contigo, que ha contado con la participación de 39.448 persona en algunas de las más de 7.600 acciones implementadas. Cabe recordar que dicho Plan es una iniciativa municipal lanzada en mayo de 2024 con el objetivo de luchar contra la soledad no deseada en las personas mayores.

Durante el acto se ha dado a conocer además el ‘Proyecto Pérgola’, un piloto innovador desarrollado junto a Telefónica para detectar situaciones de aislamiento a través del análisis del habla con inteligencia artificial (IA).

El Plan Contigo (2024-2028) se dirige a la población mayor de la ciudad, que representa un 28% de los habitantes de Valladolid. Entre los mayores de 65 años, uno de cada cuatro vive en soledad.

En su primer año de ejecución:

Se han desplegado 24 de las 26 medidas previstas (92,3%), con un equipo de 88 profesionales (69 trabajadoras sociales, 8 especialistas en autonomía personal y 11 responsables de CVA).

El presupuesto municipal de 2024 ascendió a 1.216.536 euros, repartido entre envejecimiento activo, aprendizaje permanente y apoyo al voluntariado.

La teleasistencia avanzada ha atendido a más de 10.400 personas (+15% respecto a 2023).

Los Centros de Vida Activa (CVA) han ofertado 10.744 plazas en talleres.

Se han consolidado nuevas fórmulas de convivencia como el programa ‘Yo ya no Cocino’, los refugios climáticos en 7 CVA y el cuidado compartido de mascotas a través del proyecto Haciendo Amigos de 4 Patas.

La Oficina del Voluntariado cuenta ya con 339 personas activas.

El Plan Contigo consolida su primer año con un balance positivo: más del 92% de medidas ejecutadas, más de 10.000 mayores atendidos en teleasistencia, 11 grupos estables de paseos, una red de 339 voluntarios activos y el impulso de proyectos innovadores como ‘Pérgola’, que combina tecnología, comunidad y solidaridad para combatir la soledad no deseada.

Carnero ha concluido respecto al primer año de implementación del Plan Contigo, que “ha demostrado ser una herramienta eficaz, innovadora y cercana, que coloca a las personas mayores en el centro de la acción municipal y refuerza la red comunitaria frente a la soledad no deseada”.

‘Proyecto Pérgola’: inteligencia artificial al servicio de la comunidad

La gran novedad es la puesta en marcha del ‘Proyecto Pérgola’, una prueba de concepto desarrollada con Telefónica para demostrar el potencial que tiene la IA en la identificación de casos de soledad no deseada. Este proyecto piloto cuenta con un presupuesto de 18.000 euros.

La solución tecnológica implementada por Telefónica, a través de Telefónica Tech y AcceXible, utiliza biomarcadores vocales basados en IA para analizar el habla y el estado de bienestar emocional de un ciudadano a partir de las respuestas dadas a preguntas preestablecidas realizadas por voluntarios de Cosocial-Banco de Voluntarios.

El Ayuntamiento ha habilitado un espacio propio con ordenadores y teléfonos para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

Las primeras rondas de llamadas se realizarán en octubre y noviembre de 2025, con la participación de mayores de entre 70 y 80 años de la zona sur de la ciudad.

Con los datos obtenidos, el Ayuntamiento propondrá a esas personas realizar actividades lúdicas en sus centros de vida o en un entorno natural o cultural de la ciudad.

Jesús Julio Carnero ha añadido que con el ‘Proyecto Pérgola’ “damos un paso más en la lucha contra la soledad no deseada. Queremos que ninguna persona mayor de Valladolid se sienta invisible. Gracias a la innovación tecnológica y al compromiso de nuestros voluntarios, vamos a poder detectar antes situaciones de riesgo y acompañar mejor a quienes más lo necesitan”.

Por otro lado, la directora territorial de Telefónica, Beatriz Herranz, ha destacado: “Para nosotros es un proyecto muy importante porque encaja perfectamente con la misión de Telefónica, que no es otra que mejorar la vida de las personas gracias a la tecnología. La IA, como todo avance importante en la humanidad, genera incertidumbre, pero su uso ético será una poderosísima herramienta al servicio de la sociedad y éste es un claro ejemplo”.

Asimismo, ha añadido: “Estamos seguros de que esta prueba de concepto servirá para abordar en un futuro proyectos más ambiciosos en el área de los Servicios Sociales que redunden en beneficio de los vallisoletanos”.